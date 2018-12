Es casi ya fin de año y el mercado de fichajes no solo tiene que ver estrictamente con traspasos de jugadores. Algunos técnico también entran en esta 'danza' ante las vacantes que dejaron sus colegas, ya sea por decisión propia o porque el club decidió despedirlos del cargo, como fue el caso de José Mourinho , quien no sigue más en el Manchester United.



Sin embargo, hay entrenadores que pueden presumir de todo lo contrario, es decir, de nunca haber sido removidos de su cargo, como Josep Guardiola o Zinedine Zidane, quienes decidieron dar un paso al costado por decisión propia.



Aunque claro, pese al éxito que vienen teniendo, nada les garantiza que puedan presumir de este logro para siempre, pues después de todo, en el fútbol los resultados siempre mandan.



Por lo pronto, repasa a continuación, a los entrenadores que no han sido despedidos nunca de su puesto.