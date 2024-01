A qué hora es y en qué canal ver la premiación The Best FIFA desde Londres.

El esperado 15 de enero de 2024 marca la celebración de la octava edición de los prestigiosos premios The Best FIFA en el Eventim Apollo de Londres, donde se rendirá homenaje a los protagonistas más destacados del fútbol mundial en el último año. La atención se centra en la categoría principal, donde Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé compiten por el título de Mejor Jugador. El noruego, tras una sobresaliente temporada con el Manchester City, se erige como el favorito para suceder al argentino, respaldado por su triplete histórico: Premier League, FA Cup y Champions League, además de ser el máximo goleador en la pasada edición de la Liga de Campeones (12 goles).

En este evento, se entregarán un total de nueve premios individuales, incluyendo Mejor Jugadora, Mejor Portero, Mejor Entrenador Masculino y Femenino, el codiciado Premio Puskas al Mejor Gol, el Premio FIFA Fair Play y el Premio Aficionado FIFA. Asimismo, se revelarán los equipos del FIFA FIFPRO World 11 masculino y femenino.

En la categoría masculina, Haaland y Mbappé desafiarán al actual ganador, Leo Messi, quien el año pasado triunfó tras liderar a Argentina en la conquista del Mundial y ser nombrado Mejor Jugador del torneo en Qatar. A pesar de que el astro del Inter Miami ganó recientemente el Balón de Oro, todo apunta a que este año el gran favorito es el prodigioso futbolista noruego del Manchester City.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso y Linda Caicedo son las finalistas. Las dos primeras, tras el histórico triunfo en el primer Mundial femenino para España, son las principales candidatas. Sin embargo, la centrocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí, actual ganadora del Balón de Oro, parece tener la delantera en la carrera por el premio The Best.





¿A qué hora es la entrega de The Best 2023?





El premio The Best de la FIFA se podrá ver este lunes 15 de marzo desde las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, la ceremonia arranca dos horas más tarde. Es decir, a las 4 de la tarde. Mientras que en España el evento comenzará a las 8 de la noche. ¡No te lo puedes perder!





¿En qué canal ver la entrega de The Best 2023?





La entrega de los premios The Best de la FIFA se podrá ver en el mundo entero vía FIFA+, el canal oficial de la FIFA en streaming. En lo que respecta a la televisión convencional, DSports, DGO (DIRECTV) y Mega (España) serán las señalas encargadas de la transmisión. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Lionel Messi es el vigente ganador de los Premios The Best 2023. (Foto: EFE)





