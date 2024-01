El Real Madrid se prepara para competir en su primera final del 2024, este domingo 14 de enero. En un enfrentamiento crucial, los merengues se medirán con su eterno rival, el Barcelona, en un partido que determinará al campeón de la Supercopa de España. En este ambiente de alta expectativa, tanto el club español como Vinícius Júnior han sido objeto de críticas desde Inglaterra por parte de un exjugador histórico del Liverpool. Jamie Carragher, quien defendió los colores del cuadro inglés durante 17 años, ha lanzado críticas hacia el brasileño, el conjunto madridista y LaLiga, argumentando que el futbolista ostenta buenos registros estadísticos únicamente porque juega en “una liga de chiste”.

En un episodio reciente del programa de Sky Sports, Gary Neville y Carragher, exseleccionados ingleses y ahora se desempeñan como comentaristas, estaban en plena selección de su equipo ideal del 2023. Durante la discusión, surgió un intenso desacuerdo sobre qué delantero sería el idóneo para acompañar a Kylian Mbappé y Erling Haaland en la línea de ataque.

Carragher, ex Manchester United, optó por incluir a Lionel Messi, el futbolista argentino y ganador del Mundial de Qatar, en la categoría de atacantes destacados. No obstante, Neville no estuvo de acuerdo y planteó que los éxitos del astro rosarino se registraron en 2022 y no en 2023, por lo tanto, no deberían tener un impacto en la elección del presente año.

En esa línea, el exUnited expresó su preferencia por incluir a Vinícius Jr. junto al francés y al noruego en el once ideal. Justificó su elección al destacar que el jugador brasileño “ha sido excepcional con el Real Madrid y ha estado relacionado en 35 goles este año”. En reacción a esto, el exLiverpool replicó con determinación.

Jamie, además de expresar su inconformidad con la elección de Vini, también cargó contra LaLiga y el Real Madrid: “¡Juega en una liga de chiste! (...) La española es una liga de payasos! ¿Qué ha ganado el Real Madrid este año? (en referencia al 2023)”.

Frente a esta situación, y con gran asombro, Neville inquirió a su compañero: “¿Crees que el Real Madrid es un equipo fácil de superar?”. Al respecto, Carragher, con una ligera matización en sus expresiones, concluyó de la siguiente manera: “Yo no dije eso. Creo que juega contra equipos fáciles”.





¿Cuándo vuelve a jugar Vinícius Júnior y el Real Madrid?

Por la final de la Supercopa de España, Real Madrid se enfrentará al Barcelona, este domingo 14 de enero, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver el Real Madrid vs. Barcelona?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Barcelona, programado para este domingo 14 de enero a las 2:00 p.m. en el Al -Awwal Stadium, será transmitida por la señal exclusiva de DSports (DIRECTV), DTVGO, SKY Sports y Movistar Plus. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del clásico.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan por la final de la Supercopa de España. (Foto: AFP)





