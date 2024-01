Desde el Estadio Cotton Bowl de Dallas, River Plate vs. Monterrey chocan este miércoles 17 de enero en un duelo amistoso de preparación. El ‘Millonario’ llega al partido tras quedarse con el Trofeo de Campeones y enfrentará a los ‘Rayados’, quienes buscan fortalecerse para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Las acciones se llevarán a cabo desde las 8:00 p.m. de Perú (7 p.m. de México y 22:00 horas de Argentina). Repasa en la siguiente nota cómo, cuándo y dónde ver este partido.

¿A qué hora se disputará el encuentro entre River Plate y Monterrey?

El partido está programado para comenzar a las 7:00 de la tarde, hora de México , aunque la franja horaria puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, el duelo dará inicio a las 8:00 pm, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 22:00 horas.

¿Cómo y dónde ver River Plate vs. Monterrey?

En cuanto a la transmisión, si estás ansioso por no perderte ni un solo segundo del partido, podrás seguir el Monterrey vs. River Plate a través de la señal de Star Plus . Para aquellos que prefieren otras opciones, existen diversas alternativas tanto en servicios de streaming como en canales de TV abierta.

¿En qué estadio se juega el partido Monterrey vs. River Plate?





La previa del Monterrey vs. River Plate

River Plate vuelve a la acción después de proclamarse campeón en el Trofeo de Campeones. Se enfrentará a Rayados de Monterrey en un partido amistoso con el objetivo de fortalecer su preparación para el Clausura 2024 de la Liga MX. Este encuentro está programado para el miércoles 17 de enero y se llevará a cabo en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas, Estados Unidos.

El equipo, conocido como el ‘Millonario’, encara este partido como parte de su pretemporada en Estados Unidos, ya que se prepara para su participación en la Copa de la Liga 2024. El director técnico, Martín Demichelis, lidera un intenso proceso de renovación en el plantel para afrontar la próxima temporada.

Después de este amistoso, River Plate jugará nuevamente el sábado 20 de enero contra Pachuca, también en Dallas, pero esta vez en el Toyota Stadium. Mientras tanto, Rayados de Monterrey, tras el encuentro amistoso, se dirigirá a enfrentar a Santos Laguna en la segunda jornada de la Liga MX el domingo 21.

En cuanto a los dirigidos por Fernando Ortiz, ya han comenzado su participación en el Clausura 2024 con una victoria de 2 a 0 sobre Puebla en la primera jornada. Arturo González y Germán Berterame fueron los autores de los goles, marcando un sólido inicio en la liga mexicana. El equipo busca recuperar un título local que no ha ganado en más de cuatro años.

En el conjunto mexicano, se destacan jugadores como Esteban Andrada, Sergio Canales y Javier ‘Tecatito’ Corona. Sin embargo, la participación de este último en el campo de juego es incierta debido a la lesión que sufrió al final de la temporada pasada.





