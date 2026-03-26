¡Partido de pronóstico reservado! Este jueves 26 de marzo, desde el Camping World Stadium de Orlando, Florida, mira la transmisión del partido de Colombia vs. Croacia por amistoso FIFA internacional de cara al Mundial 2026. Las dos selecciones inician su camino de preparación para la cita mundialista, donde los croatas buscarán mejorar el tercer puesto obtenido en Qatar 2022, mientras que los cafeteros quieren demostrar por qué son una de las mejores en Conmebol de los últimos años. Aquí te cuento a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Croacia vs. Colombia.
¿A qué hora juega Croacia vs. Colombia hoy por amistoso FIFA al Mundial 2026?
La transmisión del partido de Croacia vs. Colombia se podrá ver a partir de las 6:30 p.m. Bogotá o 7:30 p.m. Tiempo del Este en Florida (ubicación del partido). Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este amistoso internacional entre los colombianos y croatas.
- Argentina: 8:30 p.m.
- Bolivia: 7:30 p.m.
- Chile: 8:30 p.m.
- Ecuador: 6:30 p.m.
- España: 12:30 a.m. (viernes 27)
- México: 5:30 p.m.
- Estados Unidos: 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
- Perú: 6:30 p.m.
- Paraguay: 8:30 p.m.
- Uruguay: 8:30 p.m.
- Venezuela: 7:30 p.m.
¿Qué canal transmite Croacia vs. Colombia EN VIVO por amistoso al Mundial 2026?
La transmisión del juego de Croacia vs. Colombia podrás disfrutarla a través de la señal de GOL Caracol (Caracol TV) o Canal RCN (TV Abierta), ambos canales para seguirlo desde el territorio colombiano.
De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de Croacia vs. Colombia a través de la señal de Fox Sports 2.
Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el amistoso de Croacia-Colombia. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de Canal RCN y Caracol TV en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.
Croacia vs. Colombia: posibles alineaciones
- Croacia: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić – Fiorentina; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.