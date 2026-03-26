Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver online el partido Colombia vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO este jueves 26 de marzo de 2026, el Camping World Stadium de Orlando. (Foto: Composición Depor)
Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver online el partido Colombia vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO este jueves 26 de marzo de 2026, el Camping World Stadium de Orlando. (Foto: Composición Depor)

Este jueves 26 de marzo de 2026, el Camping World Stadium de Orlando, Florida, será escenario de un duelo histórico para el fútbol internacional: la Selección Colombia de Néstor Lorenzo se enfrentará por primera vez a la Croacia de Luka Modrić en un partido amistoso de máximo nivel, enmarcado en la preparación oficial rumbo al Mundial de 2026, organizado por la FIFA. ¿Cómo ver el partido en vivo en directo online? Te comparto la lista de canales de TV, streaming online, horarios por región y alineaciones posible de ambos protagonistas.

Por el lado colombiano, el equipo de Lorenzo continúa afinando detalles estratégicos, consolidando una identidad de juego y buscando ritmo internacional ante rivales de jerarquía europea, un aspecto clave para llegar con garantías a la cita global de 2026. En frente estará una Croacia liderada por Luka Modrić, referente absoluto del fútbol mundial y emblema de una generación que ha sido protagonista en los últimos mundiales, lo que eleva el peso competitivo y mediático del compromiso.

Conoce qué canales de TV abierta y streaming online pasan el partido amistoso FIFA entre Colombia vs. Croacia EN VIVO HOY 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV abierta y streaming online pasan el partido amistoso FIFA entre Colombia vs. Croacia EN VIVO HOY 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)

Dónde y a qué hora ver Colombia - Croacia EN VIVO por televisión y señal online

El amistoso Colombia vs Croacia de este jueves 26 de marzo se verá en TV abierta por Caracol TV y RCN en Colombia, y tendrá opciones online vía apps y plataformas según el territorio.

País / RegiónHora local del partidoCanales de TV confirmadosStreaming / Online oficial
Colombia18:30Caracol TV; RCN Televisión.App Canal RCN; señal web de RCN; Caracol Play (según disponibilidad local).
Perú18:30No hay canal abierto confirmado al momento.Podría verse vía señal internacional si tu operador incluye Caracol/RCN.
Estados Unidos (Este)19:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis) en streaming.
Estados Unidos (Central)18:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis).
Estados Unidos (Montaña)17:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis).
Estados Unidos (Pacífico)16:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis).
España (península)00:30 (viernes 27)UEFA TV (pago por visión).Plataforma online de UEFA TV (PPV).
Islas Canarias23:30 (jueves 26)UEFA TV (PPV).Plataforma online de UEFA TV (PPV).

Cómo llega la Selección de Colombia al partido de hoy

  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 3-0 Australia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 2-1 Nueva Zelanda
  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá 0-0 Colombia
  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia
  • 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Conmebol: Venezuela 3-6 Colombia

Cómo llega la Selección de Croacia al partido de hoy

  • 14 de noviembre de 2025- Eliminatorias Mundial UEFA: Croacia 3-1 Islas Feroe
  • 12 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: Croacia 3-0 Gibaltrar
  • 9 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: República Checa 0-0 Croacia
  • 8 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA: Croacia 4-0 Montenegro
  • 5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial UEFA Islas Feroe 0-1 Croacia

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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