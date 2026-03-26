Este jueves 26 de marzo de 2026, el Camping World Stadium de Orlando, Florida, será escenario de un duelo histórico para el fútbol internacional: la Selección Colombia de Néstor Lorenzo se enfrentará por primera vez a la Croacia de Luka Modrić en un partido amistoso de máximo nivel, enmarcado en la preparación oficial rumbo al Mundial de 2026, organizado por la FIFA. ¿Cómo ver el partido en vivo en directo online? Te comparto la lista de canales de TV, streaming online, horarios por región y alineaciones posible de ambos protagonistas.
Por el lado colombiano, el equipo de Lorenzo continúa afinando detalles estratégicos, consolidando una identidad de juego y buscando ritmo internacional ante rivales de jerarquía europea, un aspecto clave para llegar con garantías a la cita global de 2026. En frente estará una Croacia liderada por Luka Modrić, referente absoluto del fútbol mundial y emblema de una generación que ha sido protagonista en los últimos mundiales, lo que eleva el peso competitivo y mediático del compromiso.
Dónde y a qué hora ver Colombia - Croacia EN VIVO por televisión y señal online
El amistoso Colombia vs Croacia de este jueves 26 de marzo se verá en TV abierta por Caracol TV y RCN en Colombia, y tendrá opciones online vía apps y plataformas según el territorio.
|País / Región
|Hora local del partido
|Canales de TV confirmados
|Streaming / Online oficial
|Colombia
|18:30
|Caracol TV; RCN Televisión.
|App Canal RCN; señal web de RCN; Caracol Play (según disponibilidad local).
|Perú
|18:30
|No hay canal abierto confirmado al momento.
|Podría verse vía señal internacional si tu operador incluye Caracol/RCN.
|Estados Unidos (Este)
|19:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis) en streaming.
|Estados Unidos (Central)
|18:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis).
|Estados Unidos (Montaña)
|17:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis).
|Estados Unidos (Pacífico)
|16:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis).
|España (península)
|00:30 (viernes 27)
|UEFA TV (pago por visión).
|Plataforma online de UEFA TV (PPV).
|Islas Canarias
|23:30 (jueves 26)
|UEFA TV (PPV).
|Plataforma online de UEFA TV (PPV).
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