El amistoso Colombia vs. Croacia se disputará el jueves 26 de marzo de 2026, desde las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos, en el marco de la fecha FIFA de marzo. Gracias a la alianza con los principales medios deportivos del país, el duelo se podrá ver en señal abierta y por plataformas digitales, lo que garantiza una amplia cobertura para la afición colombiana. Para todo el el público colombiano, podrás seguir el evento por la señal oficial de RCN en vivo en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Croacia por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo de 2026.
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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|Bucaramanga
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
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Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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|Cartagena
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.