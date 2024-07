Después de eliminar a Alemania, la selección de España se enfrentará este martes 9 de julio a su similar de Francia, que llega de dejar fuera de la Eurocopa 2024 al Portugal de Cristiano Ronaldo. El duelo se jugará en el Allianz Arena de Múnich. Consulta el horario del partido; además, conoce qué canal transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming.

¿A qué hora juega España vs. Francia por la Eurocopa 2024?

El partido entre España vs. Francia empieza a partir de las 21:00 horas de Madrid / París / Múnich. Aquí te comparto los horarios de diferentes países del mundo:

13:00 horas | México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador

14:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

16:00 horas | Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Domincana, Argentina, Uruguay, Brasil,

20:00 horas | Reino Unido

Horarios en Estados Unidos:

ET: 12:00 horas (horario del Este)

CT: 11:00 horas (horario del Centro)

MT: 10:00 horas (horario de Montaña)

PT: 09:00 horas (horario del Pacífico)

¿Qué canal transmite Francia vs. España EN VIVO por Eurocopa 2024?

España vs. Francia será transmitido EN DIRECTO y GRATIS por señal abierta a través de TVE La 1. Asimismo, se podrá disfrutar vía streaming por RTVE.es y fuboTV España. El encuentro España vs. Francia podrás verlo EN DIRECTO en Estados Unidos a través de la señal de fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC.

Si te encuentras en algún país de Latinoamérica, podrás verlo por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus, que ahora se encuentra integrado en Disney Plus. En México, se verá vía la señal de Blue To Go Video Everywhere, Disney+, Izzi GO y Sky HD. Todas las señales mencionadas se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo (incluyendo Smartphone), computadora (PC), tablets y televisión (Smart TV).

Latinoamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela): ESPN y Disney+ / Star+

México: Sky Sports

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos: fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC