Colombia vs. España se enfrentarán este viernes 22 de marzo en Londres en un partido amistoso internacional. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará consolidar su buen momento en la Eliminatorias al Mundial 2026 y buscan replicarlo en la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Ante eso, ‘Cafeteros’ tienen como objetivo llegar listos a esos encuentros y se preparan con selecciones de alto calibre como la de Luis de la Fuente antes de medirse contra Rumania. A continuación, te informamos sobre el canal donde podrás ver el encuentro y el horario de inicio de este emocionante choque, junto con otros detalles importantes.

Para afrontar los partidos amistosos de marzo contra España y Rumania, el entrenador Néstor Lorenzo convocó a un total de 26 jugadores. Este grupo incluye a figuras destacadas que regresan a la Selección, como David Ospina, Johan Mojica y Juan Fernando Quintero, así como a nuevos talentos como Juan Camilo Portilla e Ian Carlo Poveda. Además, se destaca la presencia del delantero Luis Díaz, quien está viviendo un gran momento en el Liverpool.

El equipo dirigido por el DT argentino tuvo un inicio prometedor en las Eliminatorias 2026 y busca replicar ese éxito en la Copa América. En la fase de clasificación para el Mundial 2026, acumula 12 puntos y se encuentra en la tercera posición, siendo el único equipo sudamericano invicto en el proceso, con tres victorias y tres empates. En su último encuentro oficial, venció por 1-0 a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción), en la sexta jornada de las Clasificatorias.

Entre sus resultados más destacados se encuentran las victorias sobre Brasil en Barranquilla (2-1), Alemania en Gelsenkirchen (2-0) y Japón en Osaka (2-1). Ahora, el equipo se prepara para ratificar este buen desempeño al enfrentarse a una España que busca consolidarse, con la presencia de jóvenes talentos como Lamine Yamal, quien, a sus cortos 16 años, está brillando en el Barcelona.

Además, con la mirada puesta en la renovación generacional, la selección española incorporará a jugadores como Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, y Dani Vivian, además de los regresos de Aymeric Laporte, Pedro Porro, Alex Baena, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Gerard Moreno, quienes son las novedades en la convocatoria del seleccionador español Luis de la Fuente para los amistosos que disputará España.

¿A qué hora juegan Colombia vs. España?

¿En qué canal TV ver Colombia vs. España?

Posibles alineaciones de Colombia vs. España

Colombia: Ospina, Mosquera, Andrés Reyes, Brayan Vera, Velásquez, Ian Poveda, Campuzano, Ruiz, Gómez, Luis Díaz y Cucho.

Ospina, Mosquera, Andrés Reyes, Brayan Vera, Velásquez, Ian Poveda, Campuzano, Ruiz, Gómez, Luis Díaz y Cucho. España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo, Rodri, Merino, Fabián, Nico Williams, Lamine Yamal y Morata.

¿Dónde jugarán Colombia vs. España?

El amistoso programado entre Colombia y España se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Londres, un recinto multiusos ubicado en la capital británica. Este estadio fue el principal escenario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. Con una capacidad para 68.013 espectadores, será el lugar donde los aficionados se congreguen para alentar a sus respectivas selecciones este viernes 22 de marzo.

