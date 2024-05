Inter Miami y New York Red Bulls se ven las caras este sábado 4 de mayo desde las 6:30 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el compromiso correspondiente a la décima primera jornada de la Major League Soccer (MLS), a llevarse a cabo en el Chase Stadium, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale (Estados Unidos). A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

Inter Miami llega a este partido luego de golear por 4-1 a New England Revolution, en el duelo válido por la pasada fecha 10 de la MLS 2024. Si bien los rosados comenzaron perdiendo con el tanto de Tomás Chancalay, tuvo que aparecer Lionel Messi en todo su esplendor para dar vuelta al marcador. Así pues, con un doblete del rosarino, un tanto de Benjamin Cremaschi y otro de Luis Suárez, las ‘Garzas’ no pasaron apuros para quedarse con los tres puntos.

En conferencia de prensa previo al encuentro de este fin de semana, Gerardo Martino sostuvo que los ‘Toros Rojos’ fueron los rivales más complicados que les tocó enfrentar, haciendo referencia a la goleada por 4-0 que sufrieron a manos de ellos en marzo de este año. Asimismo, confirmó que Sergio Busquets ingresará a la convocatoria. “Ante New York Red Bulls fue el partido más flojo del último año, esperamos un equipo igual de intenso. Sergio Busquets ya está disponible”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que el ánimo de su plantel está mejor después de superar la eliminación en los cuartos de final de la Concachampions frente a Monterrey. Si bien estaban ilusionados con meterse en la disputa por dicho título internacional, no pueden desenfocarse ya que todavía les queda toda una temporada por delante. “Encarrilamos la situación después de perder con ‘Rayados’ Estamos en un buen tramo, tenemos que seguir así. Siempre es bueno tener una semana completa de trabajo”, agregó.

Del mismo modo, el estratega argentino fue autocrítico con los errores defensivos que están cometiendo en el amanecer de los partidos, donde sus rivales aprovechan sus defensivos para ponerse adelante en el marcador. “Hablamos constantemente de por qué nos convierten ni bien empieza el partido, lo bueno es que podemos revertirlo pero no estamos pudiendo solucionarlo”, acotó.

Finamente, el ‘Tata’ Martino se refirió al presente de Lionel Messi, quien registra nueve goles y cuatro asistencias en siete compromisos disputados en lo que va de la MLS 2024, demostrando que el Inter Miami depende mucho de su inspiración individual. “Messi puede moverse en cualquier sector del campo, es el mejor futbolista del mundo y un gran goleador. Ahora estamos jugando no tan seguido, por eso Messi se está recuperando de la parte física”, puntualizó, rescatando que físicamente la ‘Pulga’ está alcanzando su mejor versión.

New York Red Bulls, por su parte, llega a este partido después de igualar por 1-1 frente al Vancouver Whitecaps, en el duelo correspondiente a la jornada 11 de la MLS 2024. Los dirigidos por Sandro Schwarz tres partidos sin ganar, con tres empates consecutivos, lo cual habla de que han caído en un bache de irregularidad en esta primera etapa de la temporada. Veremos si son capaces de derrotar al Inter Miami en condición de visitantes, lo cual les permitiría dar un golpe de autoridad frente a uno de los candidatos para ganar el título.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. New York Red Bulls?

El encuentro entre Inter Miami y New York Red Bulls está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. New York Red Bulls?

El enfrentamiento entre Inter Miami y New York Red Bulls, en una nueva jornada de la MLS, será retransmitido exclusivamente por MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Si no cuentas con acceso a ninguna de estas opciones, aún podrás seguir los detalles del partido, minuto a minuto, y todas las incidencias a través de la web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata.

¿Dónde jugarán Inter Miami vs. New York Red Bulls?





