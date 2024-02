Liga de Quito vs. Fluminense se enfrentarán en el partido de ida de la Recopa Sudamericana, este jueves 22 de febrero. El encuentro está programado para tener lugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, y se anticipa como un evento emocionante de principio a fin. Ambas escuadras saldrán con todo para posicionarse mejor de cara al duelo de vuelta, y empezar con el pie derecho este 2024. A continuación, se detallará el horario del partido y los canales de televisión donde se podrá ver.

A pesar del deseo de Liga de Quito de tomar la iniciativa en la serie en su país, el cuadro dirigido temporalmente por Adrián Gabbarini, quien estará a cargo del equipo en ausencia de Josep Alcacer, enfrenta un desafío con una plantilla significativamente diferente a la que les llevó al título de la Sudamericana. Sin embargo, mostrarán una determinación incansable en su búsqueda por asegurar una ventaja inicial en el partido.

En relación con la historia previa, es crucial resaltar que Liga ha dominado frente al ‘Flu’ al ganar en las dos finales que disputaron. Este antecedente ha generado un fuerte deseo de revancha por parte de, quienes están firmemente decididos a revertir la situación. La fortaleza como equipo local fue una estrategia clave que contribuyó al éxito de LDU, por lo tanto, saldrán al próximo enfrentamiento con una determinación inquebrantable

Por otro lado, Fluminense, con figuras como Marcelo y Felipe Melo, ha arribado a Quito en preparación para el partido de ida que se llevará a cabo el jueves. El actual campeón de la Copa Libertadores está centrado en ajustarse rápidamente a la elevada altitud de los 2.800 metros de la ciudad andina, por lo que se ha sumergido de inmediato en su concentración para encarar este desafío de la forma más efectiva.

Tras llevar a cabo sesiones de entrenamiento el martes y el miércoles en las instalaciones deportivas del Independiente del Valle bajo la tutela del técnico Fernando Diniz, la delegación del ‘Fluzao’ no ha brindado comentarios a los medios locales ni brasileños. Su atención está firmemente centrada en el próximo enfrentamiento contra Liga, lo que refleja su firme determinación y concentración para el juego.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Fluminense?

El partido Liga de Quito vs. Fluminense está pactado para jugarse este jueves 22 de febrero desde las 07:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En zonas como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el compromiso comenzará a las 09:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 08:30 p.m.

¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Fluminense?

Liga de Quito vs. Fluminense será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





