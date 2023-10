Venezuela vs. Chile se enfrentan este martes 17 de octubre en el marco de la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo se llevará a cabo en el célebre Estadio Monumental de Maturín. Este juego, de suma importancia para ambas escuadras, contaría con la presencia de Salomón Rondón, Josef Martiínez, Ben Brereton y Alexis Sánchez, entre otros, en búsqueda de obtener los tres puntos para sus respectivos países. Dado lo crucial de este partido, en Depor.com hemos preparado esta nota con información sobre la fecha, los horarios y los canales de televisión para su transmisión.

El camino de la selección venezolana en el torneo comenzó con una pérdida en su partido como visitante contra Colombia, donde el marcador final fue de 1-0 en contra. Sin embargo, lograron recuperarse en su siguiente encuentro en casa contra Paraguay, obteniendo una victoria por el mismo marcador gracias a un gol de Salomón Rondón desde el punto penal en los últimos minutos.

En tanto, el pasado jueves 12 de octubre, la Vinotinto logró un resultado que será recordado al empatar 1-1 contra Brasil en el Arena Pantanal de Cuiabá, gracias a un impresionante gol de Eduard Bello a poco de acabar el compromiso. Este logro les permitió ubicarse en la sexta posición de la tabla de clasificación después de haber disputado tres compromisos.

En el otro lado, Chile comenzó el certamen enfrentando una difícil derrota ante Uruguay en Montevideo, donde el marcador final fue de 3-1 en contra. Luego, mejoraron su rendimiento cuando jugaron en casa, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar la manera de anotar contra Colombia, terminando en un empate 0-0.

No obstante, en la tercera fecha, el cuadro dirigido por Eduardo Berizzo logró obtener su primera victoria en el torneo al vencer a Perú por 2-0 en el Clásico del Pacífico, con goles anotados por Diego Valdés y un autogol de Marcos López. De esta manera, se elevaron al quinto puesto en la tabla con cuatro puntos en su haber.

Es relevante destacar que Chile tiene un historial favorable en los enfrentamientos previos contra su oponente, con un total de 21 victorias, 5 empates y solamente 3 derrotas. En el último encuentro entre ambas selecciones, que tuvo lugar el 14 de octubre de 2021 en Santiago, los sureños lograron una victoria contundente al vencer por 3-0, con dos goles anotados por Erick Pulgar y otro por Ben Brereton.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Chile?

El partido entre Venezuela vs. Chile está pactado para este martes 17 de octubre a las 4:00 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia. En tanto, en Paraguay, Venezuela y Bolivia será a las 5:00 p.m. En el caso de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el duelo comenzará a las 6:00 p.m. Finalmente, en México, el evento tendrá lugar a las 3:00 p.m., mientras que en España será a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver Venezuela vs. Chile?

Según los derechos de transmisión televisiva para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Venezuela vs. Chile: Televen, Simple TV y ByM Sports si te encuentras en Venezuela; Chilevisión, Pluto TV y Paramount + si estás en Chile. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. A continuación, te proporcionamos información sobre los canales que transmitirán el encuentro si te encuentras en otro país que no haya sido mencionado.

Perú: Movistar Deportes (003 y 703 HD)

Movistar Deportes (003 y 703 HD) Colombia: Caracol TV y RCN TV

Caracol TV y RCN TV Argentina: TyC Sports y TV Pública.

TyC Sports y TV Pública. Paraguay: GEN.

¿En qué estadio juegan Venezuela vs. Chile?





