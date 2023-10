El equipo de Cristiano Ronaldo vuelve al ruedo. Al Nassr vs. Al Ettifaq se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El encuentro está programado para jugarse este martes 31 de octubre desde las 9:45 a.m. (hora peruana, dos horas más en Argentina), y será transmitido a través de las señales de DIRECTV, SSC, Claro Sports, ESPN y Fox. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Revisa las incidencias y el minuto a minuto más completo del compromiso en la web de Depor. No te lo puedes perder.

Ronaldo y Figo visitaron las instalaciones de Al Nassr. (Video: Al Nassr)





Al Nassr vs. Al Ettifaq: posibles alineaciones

Al Nassr: Al Aqidi; Boushal, Al-Amri, Laporte, Telles; Fofana, Alkhaibari, Talisca; Otavio, Mané, Cristiano Ronaldo.

Al Ettifaq: Victor; Al Shammrami, Hendry, Tisserand, Mohammed Yousef; Winaldum, Henderson, Hazzazi; Demarai Gray, Robin Quaison, Al Kuwaykibi