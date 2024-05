¡Bombazo inesperado! El futuro de Ángel Di María en los últimos meses es muy incierto. El futbolista, de 36 años, ya tiene decidido dejar Europa y piensa en disfrutar los últimos años de su carrera futbolística. En un principio, el ‘Fideo’ tenía claro que quería volver a Rosario Central, el club que le abrió las puertas para mostrar su talento futbolístico. Sin embargo, esta idea fue un poco opacada luego de recibir amenazas por parte de extorsionadores que no quieren que el delantero de la Selección Argentina regrese al club rosarino. Debido a esto, Di María habría cambiado de opinión y en las últimas horas habría sido tentado para jugar en el Inter Miami de Lionel Messi, su compañero de selección, donde también juegan otros jugadores tops como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Para la felicidad de muchos argentinos y seguidores del fútbol de Messi y Di María, quienes en los últimos años han conseguido juntos la pasada Copa América 2019 y el Mundial de Qatar 2022, surge la posibilidad de verlos jugar juntos en un club por primera vez. El Inter Miami habría hecho la primera oferta para el argentino, quien termina su contrato con el Benfica de Portugal en junio, juegue la próxima temporada en tierras gringas.





El Inter Miami, dirigido por el Tata Martino, busca potenciar al equipo que actualmente lidera la Conferencia Este de la MLS. Es por eso que, con Messi a la cabeza, quieren convertir al equipo en el más temido en Estados Unidos. Si bien es cierto que el plantel cuenta con jugadores que militaron en clubes de élite, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre otros, todavía enfrentan dificultades tanto en defensa como en el ataque. Por esta razón, estarían buscando un nuevo compañero para Messi y Suárez.

Por lo tanto, las ‘Garzas’ tiene como objetivo fortalecer su plantilla en torno al jugador argentino, y por eso decidieron abrir conversaciones con su compañero de selección. La presencia de Leo es fundamental en estas negociaciones, no solo por la amistad y la larga historia que comparten a lo largo de los años, sino también porque él aseguró la sensación de tranquilidad que experimenta junto a su familia en Estados Unidos. Esto hace que la participación de Messi sea crucial para el éxito de las negociaciones y para convencer a Di Marí de unirse al equipo.

Hasta ahora, la comunicación con el equipo de la MLS consistió en establecer un contacto inicial. Este ‘primer borrador’, implica una consulta preliminar para determinar el interés de Di María y, si es esto es mutuo, avanzar hacia negociaciones formales. Sin embargo, ‘El Fideo’ dejó claro cuál es su prioridad después de descartar la opción de regresar a Rosario Central, que era su principal consideración para el segundo semestre de este año. Él prefiere quedarse en el Benfica si le ofrecen la oportunidad de renovar por otra temporada más.





¿Qué se sabe de las amenazas que recibió Ángel Di María?

Los agentes del orden de Santa Fe están investigando un pedazo de nylon negro con la inscripción “Familia Di María” que fue lanzado desde un automóvil ocupado por tres individuos a las 2:30 de la madrugada frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde Di María suele alojarse cuando visita Argentina. Los conocidos del futbolista entregaron la prueba a la seguridad del lugar y avisaron a la policía.

Los investigadores están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas, luego de que fuentes del caso consignadas por Clarín confirmaran el mensaje con una amenaza directa dirigida al futbolista del Benfica de Portugal. El deportsta actualmente se encuentra en la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, que este martes jugará contra Costa Rica en Los Angeles.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, se lee en el mensaje dirigido directamente al padre de Ángel Di María. Por el momento, el futbolista, quien fue titular en la victoria por 3-0 contra El Salvador, no ha comentado nada sobre el asunto.

Investigan una amenaza contra Ángel Di María en Rosario Central. (Foto: AFP)





