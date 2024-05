Inter Miami vs. New York Red Bulls jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 4 de mayo a las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más tarde en Argentina, Uruguay y Brasil), en el partido correspondiente a la jornada 12 de la Major League Soccer (MLS), que se llevará a cabo en el Estadio DRV PNK. Los rosados se encuentran en el primer lugar de la Conferencia Este con 21 puntos. Este enfrentamiento será transmitido GRATIS por Apple TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El conjunto dirigido por Gerardo Martino es el mejor de la MLS teniendo en cuenta también la zona Oeste. Actualmente tiene 21 puntos producto de seis victorias, tres empates y solo dos derrotas. Incluso, hace cinco partidos que no cae y buscará ganar su cuarto seguido para escaparse de su rival en la tabla de posiciones: está tercero con 17 unidades gracias a cuatro triunfos, cinco igualdades y una caída.

Las Garzas tienen a todas sus figuras a disposición. Además de Messi, serán titulares Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Los argentinos Marcelo Weigandt, Tomás Avilés y Nicolás Freire también serían de la partida mientras que pelea por un lugar el paraguayo ex-Racing Matías Rojas, quien ya debutó. Federico Redondo y Facundo Farías continúan lesionados.

El equipo que será visitante acumula seis encuentros sin derrotas y tiene una gran oportunidad para descontarle puntos al líder. En su plantel, dirigido por Sandro Schwarz, no cuenta con jugadores albicelestes ni, tampoco, estrellas del calibre que tiene Inter Miami. Su máxima figura es el sueco Emil Forsberg, considerado el fichaje más importante de la franquicia en los últimos años por su trayectoria en la Bundelisga con la camiseta de Leipzig.

El historial entre ambos equipos registra nueve antecedentes, con tres triunfos para Inter Miami y seis para New York Red Bull, que se impuso 4 a 0 la última vez que se vieron las caras el 23 de marzo pasado.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. New York Red Bulls?

El encuentro entre Inter Miami y New York Red Bulls está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m; en México a las 5:30 p.m.; en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. New York Red Bulls?

El enfrentamiento entre Inter Miami y New York Red Bulls, en una nueva jornada de la MLS, será retransmitido exclusivamente por MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Si no cuentas con acceso a ninguna de estas opciones, aún podrás seguir los detalles del partido, minuto a minuto, y todas las incidencias a través de la web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata.

¿Dónde jugarán Inter Miami vs. New York Red Bulls?





