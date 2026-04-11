vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING en el compromiso correspondiente a la jornada 28 de la con Cristiano Ronaldo de titular en busca de acercarse cada vez más a los 1000 goles. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 10 de abril desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Ciudad Deportiva Príncipe Hathloul bin Abdulaziz.

Al Nassr vs. Al Okhdood EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver gratis por FOX Sports y Movistar Plus
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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