Junior salió a la cancha del Metropolitano con la intención de ganar para meterse en la tabla de los ocho equipos que clasifican al cuadrangular final. Con el pitazo inicial el 'Ttiburón' se hizo amo y señor de la pelota ante un Deportivo Cali que se replegó en su campo para tratar de jugar al contragolpe.

Alberto Rodríguez fue el central por izquierda del equipo barranquillero, el defensor tuvo la misión de ser la sombra del delantero argentino José Sand, goleador de la pasada edición de la Copa Libertadores y que en esta temporada con sus 37 años defiende los colores del Deportivo Cali.



El peruano, en el esquema de 4-3-2-1 que implantó el entrenador Alexis García, quedó con la responsabilidad de ser el último hombre.



Cuando Junior comenzaba a desequilibrar la cancha a su favor, un saque de banda de su rival cerca al medio campo generó el primer gol del equipo caleño. Sand recibió la pelota, el 'Mudo' quedó a medio camino y no pudo interceptar el pase del argentino que lanzó el esférico por derecha a Nicolás Benedetti, quien tras un leve traslado entregó el balón en los pies de Didier Delgado, éste llegó a la zona central que el defensor peruano dejó libre, y sin mayor resistencia marcó el gol de los 'azucareros'.



El 'Tiburón' continuó con la posesión de pelota, y trató equivocadamente de llegar a la portería del Cali a través del centro del campo, zona con sobrepoblación de piernas. Los visitantes continuaron es su juego de líneas replegadas y apostando por el contragolpe.



El dominio de Junior se vio reflejado en varias faltas por los costados, donde Rodríguez subió a buscar el cabezazo sin éxito.



El entrenador del equipo barranquillero entendió que tenía que atacar por las bandas, y que por la poca posesión de balón de su rival le sobraba un volante de marca. Hizo un cambio a los 32 minutos sacando a James Sánchez, un volante central, para darle pasó a Luis Díaz, un extremo por izquierda, lo que generó que la zaga defensiva juniorista adelantará su línea.



El defensor peruano comenzó la jugada del gol del empate. Alberto Rodríguez se tomó la revancha con Sand , le ganó un duelo al argentino en el medio campo y tocó la pelota al recién ingresado Luis Díaz, este se asoció con Luis Carlos Ruiz, quien tras una pared dejó a Díaz frente al portero Vargas que atajó su remate, pero el rebote le quedó a Teófilo Gutiérrez para el 1-1. Marcador con el que finalizó el primer tiempo en el que la zaga defensiva rojiblanca no volvió a tener dificultades ante el nulo ataque de su rival.



Para el segundo tiempo, Deportivo Cali cambió su forma de jugar, comenzó a presionar la salida de Junior y por poco consigue el segundo gol en un error en la salida del 'Mudo' Rodríguez. El defensor peruano resbaló y dejó el balón en los pies de Benedetti, éste tiró un centro a ras de piso para Mosquera, quien 'fusiló' al portero Viera, que respondió de la mejor manera para salvar a su equipo.



El incidente lejos estuvo de influir negativamente en el peruano, que siguió pidiendo el balón y demostró su gran capacidad de lectura de juego y anticipación, interceptó dos pases filtrados que de no ser así, habrían dejado mano a mano a Sand contra el portero juniorista.



El 'Tiburón' logró adelantarse en el marcador curiosamente con una jugada por el centro del campo, por donde parecía imposible entrar. Una acción de catorce pases, en la que casi todos los jugadores de Junior tocaron la pelota fue finalizada por Luis Carlos Ruiz que recibió una magistral asistencia de Sebastián Hernández para poner el 2-1.



Con el marcador en contra el Cali mejoró en la posesión y fue más vertical, trato de buscar la cabeza de su goleador argentino con centros, pero Sand una y otra vez se estrelló con el peruano que mostró solidez en el juego aéreo.



Con la victoria, Junior quedó quinto en la tabla de posiciones con doce puntos y con un partido menos está a cuatro unidades del líder Once Caldas.





Desde Colombia

Jairo Castillo (@Jairocastillo88)