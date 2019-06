Alemania se acordó de Brasil tras golear 8-0 a Estonia por la clasificatoria a la Eurocopa 2020

Pasarán los años y cada oportunidad será buena para recordar uno de los capítulos históricos del fútbol mundial, la goleada de 7 a 1 de Alemania a Brasil por las semifinales de la Copa del Mundo 2014. Y las clasificatorias a la Eurocopa 2020 ha sido una de esas oportunidades que la 'Die Mannschaft' ha tomado para 'trolear' a la 'Canarinha'.

Por la fecha 4 del Grupo C, Alemania destrozó 8 a 0 a su similar de Estonia , con cinco tantos en 27 minutos. Y en la cuenta oficial de Twitter de la selección alemana no han dejado pasar por alto este momento para enviar un duro recordatorio.



"No metíamos siete goles en un partido oficial desde... bueno seguro todos los recuerdan", publicó la escuadra teutona en dicha red social, luego de que Timo Werner marcara el séptimo tanto a los 79 minutos del encuentro.



No metíamos 7 goles en un partido oficial desde....bueno seguro todos lo recuerdan... 😜



🇩🇪 7 - 0 🇪🇪 #GERESTpic.twitter.com/PKkywsl1ep — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) 11 de junio de 2019

Con el triunfo, Alemania suma nueve puntos en tres partidos, a tres del líder Irlanda del Norte, que por su parte superó 1-0 a Bielorrusia con un tanto cerca del final.



Alemania se impuso con dobletes de Marco Reus y Serge Gnabry y goles de Leon Goretzka, Ilkay Guendogan, Timo Werner y Leroy Sane.



El elenco germano está en plena etapa de reconstrucción tras la debacle del año pasado, cuando fue eliminado en la primera fase del Mundial y descendió en la Liga de naciones.

