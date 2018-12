No hay primero sin segundo. En el fútbol, como en la vida, no siempre se gana. Un gol, una jugada o hasta una mala decisión del árbitro puede cambiar el curso de la historia para cualquiera de los protagonistas en el campo, que sueña con alzar el título nacional al término de los noventa minutos. No obstante, el esfuerzo y las ganas no siempre son suficientes contra la 'Diosa fortuna'.

David contra Goliat. Sobre la popular frase que señala que en una carrera el primero es un ganador, y el segundo un perdedor, cabe destacar el mérito de cada uno de los integrantes de los diferentes planteles - sea en el país que sea - para llegar a disputar aquel decisivo último partido que podría hasta terminar con el ascenso de sus carreras.

Por ello, y porque muchas veces a los segundos lugares nunca se les recuerda, en esta nota te mostramos a los diez grandes equipos del continente americano con más subcampeonatos en toda su historia. Clubes como Alianza Lima , River Plate y Cruz Azul destacan en la nómina. No te pierdas esta galería que está buenaza.