Las selecciones de Chile y Francia se enfrentan hoy, martes 26 de marzo, en uno de los partidos más emocionantes de la jornada. Corresponde a un amistoso internacional y se disputará en el Estadio Vélodrome de Marsella. La ‘Roja’ llega tras golear 3-0 a Albania en el debut de Ricardo Gareca; mientras que los ‘galos’ llegan tras caer por 2-0 ante Alemania. A continuación, te contamos cuáles son las alineaciones que pondrán los entrenadores Ricardo Gareca y Didier Deschamps.

Como parte de su preparación para la Copa América, la Selección Chilena tiene un duro reto este martes ante la vigente subcampeona del mundo. Aunque llega tras golear por 3-0 a Albania, el ‘Tigre’ es consciente de que Francia es un rival mucho más fuerte y tomará las precauciones del caso. Eso sí, no tiene un plan que se centre en detener a Kylian Mbappé, como lo dijo en la rueda de prensa previo al encuentro.

Ante los albaneses, la ‘Roja’ mostró un buen rostro y tuvo destacadas actuaciones como las de Darío Osorio, Víctor Dávila, Paulo Díaz, entre otros. Además, Alexis Sánchez fue importante en la trascendencia en el juego y Eduardo Vargas, que volvió a la Selección después de tiempo, anotó y demostró que está vigente. Aunque Francia tiene un ataque de temer, Gareca dejó claro que su equipo también será ofensivo.

El conjunto que dirige Didier Deschamps llega tras caer por 2-0 ante Alemania. Fue superado en varios momentos del partido y los jugadores de su escuadra tuvieron rendimientos bajos. Uno de los que no desentonó fue la máxima figura del PSG, quien intentó hacer daño de forma individual, pero fue controlado. Hoy se espera una mejor presentación del cuadro francés, que buscará lavarse la cara ante los chilenos.





Alineaciones confirmadas de Chile vs. Francia

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Darío Osorio; Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas.

Francia: Mike Maignan; Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga; Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé y Olivier Giroud.





Chile vs. Francia: horarios

El partido Chile vs. Francia se disputará el martes 26 de marzo en el Estadio Vélodrome de Marsella. El inicio del juego está programado para las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 5:00 de la tarde.





Chile vs. Francia: canales de TV

Chile vs. Francia será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus, Chilevisión y la plataforma de streaming Pluto TV en suelo chileno. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





