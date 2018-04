América de Cali , del portugués Pedro Felício Santos, tendrá una de sus últimas oportunidades de mantenerse con vida en la liga colombiana cuando visite este domingo por la fecha 18 del Torneo Apertura al Once Caldas , que de ganar quedará a un paso de los cuartos de final. El duelo se jugará en el Estadio Palogrande desde las 6:00 p.m. (hora local y peruana).

PAÍS HORARIO Perú 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. México 6:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m.

Los 'Diablos Rojos' de Cali, que anoche vencieron 2-1 al Alianza Petrolera, tendrán que derrotar al club de Manizales para seguir luchando por uno de los ocho cupos a la siguiente fase del torneo, pues en este momento ocupan el puesto 15 con 20 unidades a falta de tres partidos.



Santos recuperará en este encuentro al extremo Jefferson Cuero, quien cumplió ante Alianza Petrolera una fecha de suspensión luego de ser expulsado por doble amonestación el sábado anterior ante el Junior.



Por su parte, el Once Caldas, que cayó el fin de semana pasado 1-0 contra el líder Atlético Nacional, espera derrotar al América para llegar con 29 puntos a la última jornada.



Para el encuentro está en duda el centrocampista mexicano Uvaldo Luna, que según el técnico Hubert Boderth no mostró su mejor estado físico esta semana y puede no ser tenido en cuenta. EFE