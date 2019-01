América - Necaxa EN VIVO vía Televisa Deportes: por el Grupo 4 de la Copa MX 2019 

Las 'Águilas' del América debutan en la Copa MX 2019 este martes desde las 8:00 p.m. (EN VIVO ONLINE via Televisa Deportes) en condición de visita frente a los 'Rayos' del Necaxa en el estadio de Aguascalientes.

Pese a que se suele jugar con algunos suplentes en esta competición, genera mucha expectativa porque ambos equipos se encuentran invictos en el presente año.

El Grupo 4 lo completa el Atlético San Luis que cayó en la primera jornada por 2-0 ante Necaxa.

América vs. Necaxa: horarios del partido



México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

España 2:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

El entrenador del América, Miguel Herrera, anunció este lunes que espera la incorporación del goleador chileno Nicolás Castillo, quien milita en el Benfica, y aseguró que espera sin desespero que las partes resuelvan los asuntos pendientes.

"Queremos que venga Castillo y no estamos desesperados, es cuestión de que las directivas lleguen a un acuerdo. Somos un equipo completo en todas las líneas que se hará más fuerte con su arribo. Él es la primera opción, aunque hay otras", dijo.

El fichaje de Castillo es el único que espera el América que no sustituirá al centrocampista Diego Lainez, adquirido la semana pasada por el Real Betis.



¿QUÉ CANALES DE TELEVISIÓN TRANSMITIRÁN EL AMÉRICA VS. NECAXA POR LA COPA MX?



El partido entre AMÉRICA VS. NECAXA será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los canales TDN y Televisa Deportes en diferentes partes de Centroamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.



Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

Internacional: Chivas TV

México: Univisión TDN, TDN

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univisión Deportes, Univisión NOW, Univisión

América vs. Necaxa: posibles alineaciones



América: Jiménez, Reyes, Vargas, Valdez, Sánchez, Rodríguez, López, Hernández, Quintero, Martín e Insaurralde.



Necaxa: Alonzo; Beckeles, Meza, Alvarado, Mares, González, Gaspar, Plascencia, Campos, Carvallo, Herrera.