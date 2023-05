Con 39 años de edad, y entre lágrimas, Andrés Iniesta anunció su salida de Vissel Kobe para la próxima temporada, luego de conocer la decisión técnica del club de no contar con él para la próxima temporada. Sin embargo, el futbolista español no contempla el retiro y dejó un claro mensaje a los aficionados de Barcelona ante un posible retorno.

“Como he dicho muchas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero todavía creo que queda lejos”, indicó en respuesta a una pregunta de EFE, tras su conferencia ante los medios de comunicación en Kobe (oeste de Japón).

En el presente periodo, Iniesta acumuló solo 85 minutos en cinco apariciones en Liga y Copa. Su equipo se encuentra líder de la J-League tras 14 jornadas disputadas, por lo que la presencia de Iniesta no era de trascendencia para la plantilla en la actualidad.

“No sé, quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa... veremos qué opciones puede haber. Me siento muy orgulloso de este paso, de haber ayudado a este club a seguir creciendo”, subrayó Iniesta, quien dio las gracias en varias ocasiones a su club y la que ha sido hasta ahora su afición.

El futbolista, que cumplió 39 años el pasado 11 de mayo, se unió al Vissel Kobe en julio de 2018, y formó parte en 2019 y 2021 del mejor XI de jugadores de la J-League, aunque desde ese año ha sufrido varias lesiones que le han impedido mantener la regularidad.





¿Reencuentro con Messi?

Iniesta puso fin así a su etapa de cinco años en el país asiático y podría estar considerando ofertas en Estados Unidos u Oriente Medio, según la misma fuente. Es precisamente donde podría reencontrarse con Lionel Messi, su viejo amigo en el Barcelona.

“Futbolísticamente me encuentro bien y este año lo comenzaré con las ganas de seguir jugando a fútbol. A partir de ahí, tendremos que ver las sensaciones o si se pueden abrir otras vías. Vivo muy en el presente. No descarto pasar la barrera de los 40 como jugador. A día de hoy, sigo disfrutando del fútbol y me cuido para estar bien y no sufrir”, dijo Iniesta hace unos meses.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.