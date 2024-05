Inter Miami, el cuadro de la Major League Soccer (MLS), está disfrutando de un periodo dorado. Con figuras como Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, el club conquistó la Leagues Cup 2023, su primer título oficial. A esta formación estelar se sumó Luis Suárez, proveniente del Gremio del Brasileirao. Ahora, en la campaña 2024, las Garzas Rosadas lideran la Conferencia Este del certamen local con 24 puntos. En este ambiente triunfal, surgieron reportes sobre la posible incorporación de Ángel Di María, ante lo cual el técnico Gerardo Martino ha hecho declaraciones.

Durante una rueda de prensa el viernes 10 de mayo del 2024, previo al cotejo del Inter contra Montreal programado para el sábado en la jornada 13 de la MLS, el ‘Tata’ afirmó de manera directa que la inclusión del ‘Fideo’ en el equipo no se llevará a cabo, terminando así con todas las especulaciones mediante una explicación firme.

“No hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel, ¿no? Sinceramente, más allá de que faltan casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, hoy me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo. No se me ocurre, así que no. No tengo mucho más que eso para decir”, comenzó diciendo el DT.

Gerardo puntualizó que la ausencia del argentino se debe a un inconveniente con las normativas financieras de la MLS y añadió que ninguna otra figura de renombre llegaría tampoco, al menos no por ahora, hasta que cambien las restricciones económicas impuestas.

“Se tienen que dar situaciones muy, muy especiales. Nosotros ya tenemos un plantel que estamos dentro del presupuesto que pide la MLS, pero bueno, no tenemos forma de traer a ninguna otra figura. Ni a Ángel, ni a ninguna otra figura. Hasta que no cambien las reglas, me parece que por el momento va a ser difícil”, concluyó Martino.





¿Cuál es el futuro de Ángel Di María?

Dado que su contrato con Benfica finalizará en junio, el destino de Ángel Di María es incierto. La posibilidad de regresar a Rosario Central parece haber quedado en espera después de las amenazas dirigidas al campeón del mundo y su familia en su ciudad natal. En tanto, el club de Lisboa le ha propuesto renovar, por lo que es una opción vigente, según reportan medios europeos.

En esa línea, Di María arribaría a un club que le ofrezca un ambiente seguro para él y sus parientes cercanos, tal como ha mencionado anteriormente. Además, ha confirmado que se retirará de la Selección Argentina tras participar en la Copa América 2024, evento que se realizará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio de este año.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Montreal?

El encuentro entre Inter Montreal vs. Inter Miami está pactado para este sábado 11 de mayo desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Montreal?

El enfrentamiento entre Montreal vs. Inter Miami, en una nueva jornada de la MLS, será retransmitido exclusivamente por MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Si no cuentas con acceso a ninguna de estas opciones, aún podrás seguir los detalles del partido, minuto a minuto, y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Montreal vs. Inter Miami juegan por la MLS. (Foto: Composición)





