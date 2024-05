¡Altas emociones! Este sábado 11 de mayo, Inter Miami vs. Montreal EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE la fecha 13 de la Major League Soccer (MLS), donde ambos equipos buscarán los tres puntos. Este partido se llevará a cabo en el estadio Saputo y será la oportunidad para poder continuar como líderes de la Conferencia Este, de la mano de Lionel Messi. El encuentro comenzará a las 6:30 p.m. (hora de Perú) y dos horas más tarde en Argentina, y será transmitido GRATIS por Apple TV en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El conjunto canadiense marcha undécimo en la tabla de posiciones del grupo con 12 puntos producto de tres triunfos, tres igualdades y cuatro derrotas y necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por clasificar a los playoffs. El plantel cuenta con el uruguayo Matías Cóccaro, ex-Huracán; y el venezolano Josef Martínez, de reciente paso por las Garzas. Sin embargo, ninguno de ellos jugará porque están lesionados.

El elenco dirigido por Gerardo Martino es el líder del Este con 24 unidades gracias a siete alegrías -las últimas cuatro, consecutivas-, tres igualdades y solo dos caídas. Messi, que será titular, llega al duelo como el máximo anotador del torneo con 10 conquistas y el máximo asistidor con 12. De hecho, en el triunfo sobre New York Red Bulls marcó un tanto y dio cinco pases gol, récord para la competencia. En los últimos cuatro encuentros, además, tres veces se llevó el premio al mejor jugador.

Para el próximo cotejo el DT no podrá contar con Jordi Alba, lesionado. En esa misma condición siguen Federico Redondo y Facundo Farías. Los que sí se perfilan para ser de la partida junto a Messi, Busquets y Suárez son Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire y el paraguayo ex-Racing Matías Rojas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de marzo pasado por el mismo campeonato con victoria de Montreal 3 a 2 en el Chase Stadium de Miami. Ese día no estuvo Messi mientras que Luis Suárez y Sergio Busquets fueron suplentes. En el historial hay nueve antecedentes con clara ventaja para los canadienses, que acumulan seis victorias contra dos derrotas. Igualaron en una oportunidad.

El encuentro entre Inter Miami y Montreal está pactado para este sábado 11 de mayo desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.

El enfrentamiento entre Inter Miami y New York Red Bulls, en una nueva jornada de la MLS, será retransmitido exclusivamente por MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Si no cuentas con acceso a ninguna de estas opciones, aún podrás seguir los detalles del partido, minuto a minuto, y todas las incidencias a través de la web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata.

