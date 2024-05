Montreal y Inter Miami se miden, este sábado 11 de mayo, desde las 6:30 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el compromiso correspondiente a la décima primera fecha de la Major League Soccer (MLS), a realizarse en el Saputo Stadium, situado en la ciudad de Fort Lauderdale (Estados Unidos). A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo. ¡Siguen las emociones!

Uno de los partidos atractivos que nos ofrece la jornada del fin de semana en la Major League Soccer, es el que se disputará en el Stade Saputo en Montreal, Quebec. Los de Laurent Courtois no atraviesan un buen momento y vienen de ser goleados a domicilio por Nashville (4-1), para así registrar solo una victoria en sus últimos siete partidos ligueros (1 victoria, 2 empates, 4 derrotas).

Estos resultados sitúan al Impact afuera de las posiciones de playoffs por el título de la Conferencia Este, pero solo dos puntos debajo del sexto clasificado que es Charlotte. Por ello, este fin de semana Montreal tiene la obligación de imponer su localía, condición donde tomando en cuenta sus partidos de la temporada pasada está imbatido en sus últimos seis partidos ligueros (2 victorias, 4 empates).

Los de Gerardo Martino están en un buen momento y vienen de golear en casa al New York Red Bulls (6-2), tomándose la revancha de lo sucedido hace una semanas visitando al Red Bulls. El resultado le permite a The Herons encadenar su cuarta victoria liguera consecutiva, para situarse en lo más alto de la Conferencia Este en la Major League Soccer, con ventaja de tres puntos sobre FC Cincinnati, pero con un partido más.

Este fin de semana buscará mantenerse por ese buen nivel para romper esa seguidilla de dos derrotas consecutivas ante Montreal, y jugando fuera de casa las Garzas registran tres victorias en sus últimos cuatro partidos ligueros.

El encuentro entre Inter Montreal vs. Inter Miami está pactado para este sábado 11 de mayo desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.

¿En qué canal ver Inter Montreal vs. Inter Miami?

El enfrentamiento entre Montreal vs. Inter Miami, en una nueva jornada de la MLS, será retransmitido exclusivamente por MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Si no cuentas con acceso a ninguna de estas opciones, aún podrás seguir los detalles del partido, minuto a minuto, y todas las incidencias a través de la web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata.

