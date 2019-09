'La Roja' ya tiene a su capitán del futuro: Ansu Fati será español y jugará el Mundial Sub 17

► En una motocicleta: asesinan a futbolista a sangre fría en Ámsterdam



La 'perla' del Barcelona también lo será de 'La Roja'. Ansu Fati recibirá el viernes por parte del Consejo de Ministros la nacionalidad española que ha solicitado con carácter de urgencia la Federación Española, con el objetivo de que el atacante azulgrana forme parte de la delegación que participará en el Mundial Sub 17 en Brasil.

España, por encima de Portugal

El joven futbolista dio el primer paso asegurando que su deseo es jugar con la selección española y la RFEF se puso manos a la obra. David Gordo, técnico de 'La Rojita' Sub 17 también pidió con carácter de urgencia apurar la nacionalidad del jugador culé, una de las sensaciones en el inicio de la temporada en LaLiga Santander.



Ansu Fati, nacido en Guinea-Bisáu, también tenía la opción de jugar para Portugal, pero "sin dudar" decidió jugar para España, según informó el diario As.

Se pierde el Clásico

Si Ansu Fati es convocado, como tendría que ocurrir finalmente, no podrá ser parte del Barça vs Real Madrid de LaLiga en el Camp Nou, partido que está previsto para el 27 de octubre, pues la Copa del Mundo Sub 17 se celebrará del 26 de octubre al 17 de noviembre.



Además, también se espera que luego de este torneo, el seleccionador absoluto Robert Moreno le de una chance en la selección absoluta.

