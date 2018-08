El atacante Antoine Griezmann afirmó este miércoles, tras el título de su Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa (4-2 tras prórroga al Real Madrid) que siente que este resultado indica que no se equivocó al decidir seguir en el equipo 'colchonero'.



"Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club, en el 'Cholo' (Diego Simeone). Hoy he visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir así", afirmó 'Grizou', campeón mundial el pasado mes con Francia.



Griezmann no anunció hasta junio que iba a continuar en el Atlético, poniendo fin a los rumores que le situaban en otros clubes, especialmente el Barelona.



"Es el primer partido oficial. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los que entraron hicieron la diferencia. Hay que seguir así. Somos un gran grupo y hay que demostrarlo en cada partido", declaró sobre el encuentro de Tallin ante el vecino 'merengue'. AFP