Quiso demostrar su gran talento en el fútbol y cruzó a la otra esquina para fichar por el Barcelona, pero no fue como esperaba. Posteriormente, regresó a su hogar, el Atlético de Madrid, donde los reflectores lo iluminaron y una parte de Madrid gritaba sus goles y grandes actuaciones en el Estadio Cívitas Metropolitano (antiguo Wanda Metropolitano). Ahora, a punto de concluir el año 2023, Antoine Griezmann está viviendo un gran momento con los ‘Colchoneros’, aseguró que recuperó su felicidad y que el equipo rojiblanco será el último en el que jugará en su paso por Europa. Además, manifestó su interés en jugar en la MLS, liga donde Messi abrió camino y donde también fueron sus excompañeros ‘Cules’, como Busquets, Jordi Alba y el recién anunciado Luis Suárez. ¿Se avecina un nuevo fichaje en el Inter Miami? ¿O apunta hacia otro club, convirtiéndose nuevamente en rival de sus excompañeros?

La partida del jugador provocó controversia en toda España. En la capital, su apoyo disminuyó debido a que muchos lo vieron como una traición al unirse al Barcelona, rival del Atlético de Madrid. No obstante, con dedicación y habilidad goleadora, el futbolista francés recuperó el respaldo de los seguidores del Atlético tras su retorno, superando una situación complicada al regresar de los ‘Cules’.





A medida que se acerca el desenlace de su carrera como futbolista, a los 32 años y habiendo obtenido una Copa del Mundo con Francia, el atacante se encuentra en la etapa final de su carrera en el nivel más alto del fútbol europeo. En este punto, ‘Grizz’ está enfocado en las diversas posibilidades que podría explorar en su próximo paso profesional. Durante una entrevista con un medio español, Griezmann expresó su afecto por los ‘Colchoneros’ y manifestó su interés en probar suerte en la liga estadounidense.

“Quiero acabar mi etapa europea en el Atlético de Madrid. Sé que el club está a favor de poder hacer un esfuerzo y lo hablaremos. Más allá de Europa, lo que me gustaría más tarde es la MLS, siempre lo he reconocido. Pero el Atlético será casi al cien por cien mi último club en Europa. Es donde quiero estar, donde más feliz me veo y aquí estoy en casa”, comentó.

Recientemente, Griezmann alcanzó un logro significativo al convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, sumando un total de 173 goles y empatando la marca establecida por Luis Aragonés. Después de este destacado logro a nivel personal, el francés muestra una ambición y concentra su atención en metas colectivas, con la aspiración de conquistar títulos junto a los colchoneros en el año 2024.: “Quiero ganar títulos con este club. Hacer lo posible. Nos toca el Inter en octavos de Champions, es un rival difícil, pero es parecido a nosotros. Y en Liga queremos estar lo más cerca posible hasta el final, porque hasta el final puede pasar cualquier cosa”.

Desde la llegada de Griezmann al Atlético, se notó una transformación notable en su rendimiento en contraste con su etapa en el Barcelona. ‘El Principito’ recuperó su alegría, retomó la capacidad de marcar goles y se convirtió en una figura esencial para el equipo de Diego Pablo Simeone, algo que no ocurría durante su temporada con el Barça. “He estado feliz también en la primera etapa aquí en el Atleti. Creo que ahora estoy feliz, pero encima realmente me doy cuenta de que estoy feliz. Entonces lo disfrutas más y te lo pasas más en grande, porque en la primera etapa no me daba cuenta de lo feliz que era”.





Griezmann y su amor por la MLS

En los últimos meses, el delantero ha abordado este tema en ocasiones, expresando su admiración por el estilo de vida estadounidense. Además, es un ferviente seguidor de la NBA y NFL, encontrando momentos para disfrutar de partidos en ambas disciplinas.

Recientemente, expresó su deseo de competir en la misma liga en la que Messi, Alba, Busquets y Suárez reforzaron sus carreras al unirse al Inter Miami, equipo en el que David Beckham ejerce como representante. En caso de unirse a un equipo de la MLS, Griezmann tendría la oportunidad de reunirse con destacados excompañeros, aunque aún no ha decidido con certeza su futuro en un mediano plazo.

“Todavía no sé si será en Miami o Los Ángeles. Son dos grandes ciudades. Me gusta la mentalidad y la cultura del espectáculo de los Estados Unidos”, reveló hace unas semanas al medio francés L’Equipe.

Por el momento, ‘El Principito’ tiene un contrato vigente con el Atlético de Madrid que se extiende hasta 2025, con la posibilidad de ampliarlo hasta 2026. Su contrato incluye una cláusula de salida establecida en 25 millones de euros para este verano. Además de su compromiso contractual, Griezmann tiene como objetivo alcanzar más logros individuales en el club. A su vez, aspira a contribuir al equipo para ganar más títulos, satisfaciendo así a los fervientes seguidores ‘Colchoneros’ que lo han vuelto a recibir con los brazos abiertos.





¿Por qué Joao Félix fracasó en Atlético? Griezmann lo explica pero portugués arremete

En España, Joao Félix vive un tormento similar al que experimentó Griezmann en su momento, tras fichar por el Barcelona luego de su paso por el Atlético. Ante esto, la voz que se suma al coro de evaluaciones es la de este mismo, Antoine, no dudó en compartir su perspectiva sobre las posibles razones del supuesto fracaso del portugués en el equipo dirigido técnicamente por Simeone.

Antoine Griezmann y Joao Félix jugaron juntos en el Atlético de Madrid hasta finales de 2022. (Foto: Getty Images)

El ‘Principito’ ofreció su análisis sobre la experiencia de Félix en el Atlético, señalando que la adaptación y la constancia eran clave en ese entorno. “Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de darle una salida”, comentó.

La respuesta de Joao Félix no se hizo esperar. En otra entrevista con Movistar, el portugués expresó su desacuerdo con las palabras de Griezmann y defendió su desempeño en el Atlético de Madrid. En el avance de la entrevista, Félix evitó entrar en polémicas directas.

“No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo. Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios”, dijo el hoy delantero del Barcelona, quien llegó al club azulgrana en el último mercado de verano.





