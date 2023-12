Liga de Quito ha tenido un año sobresaliente, brillando tanto en competencias nacionales como internacionales. El conocido ‘Rey de Copa del Ecuador’, triunfó en la Copa Sudamericana 2023 tras una intensa final de penales contra el brasileño Fortaleza. Hace semanas, también se coronó campeón de la liga local al vencer a Independiente del Valle, nuevamente en una definición por los doce pasos. Estos logros deberían ser la base perfecta para planificar el 2024. Sin embargo, discrepancias en la dirección del club entre Isaac Álvarez, el presidente, y Esteban Paz, responsable de la Comisión de Fútbol, han creado una atmósfera de inestabilidad. Esta situación ha llevado a Paolo Guerrero, el goleador del equipo, a enfriar su renovación hasta que se confirme la permanencia del entrenador Luis Zubeldía, quien ha expresado que no seguirá a menos que se resuelvan las discrepancias internas.

Después de ganar la Liga Pro, el 17 de diciembre, emergieron dificultades internas, evidenciando una tensa relación entre Paz y Álvarez. Esta circunstancia llevó a que varios expresidentes organizaran una reunión clave y mediadora para el martes 26. No obstante, el mandamás del club no estuvo presente, asistiendo únicamente el responsable de la Comisión de Fútbol.

Este escenario agrava la situación en LDU, dado que Zubeldía ha establecido dos requisitos para seguir liderando a la escuadra alba, y ambos dependen de una reconciliación o tregua entre los dos directivos. Recordemos que el técnico solicitó resolver las disputas internas como condición para su permanencia, algo que él y su comando técnico desean fervientemente.

“Se tienen que poner de acuerdo ahí entre la dirigencia. De parte nuestra está confirmado, pero falta que la Comisión de Fútbol y el presidente se pongan de acuerdo en todo lo que viene. Nuestra palabra ya está dada porque queremos seguir”, manifestó el DT antes de retornar a su país natal, Argentina, a pasar las fiestas de fin de año con su familia.

Por otra parte, Luis también ha condicionado su renovación con Liga a la permanencia de Paz al frente de la Comisión. No obstante, el contrato de Esteban está próximo a expirar el 8 de enero, y una asamblea general determinará si se extiende su contrato por seis años más.

Debido a la situación actual, esta asamblea podría posponerse hasta el 31 del mes mencionado, tal como indicó el expresidente Darío Ávila. Esta demora en tomar una decisión sobre un asunto futbolístico tan crucial también afecta directamente a Luis Zubeldía, que para esas fechas ya podría estar dirigiendo otro club.





¿Por qué Isaac Álvarez faltó a la reunión con Esteban Paz?

El presidente Álvarez, citando razones familiares, fue el ausente en la reunión organizada por expresidentes de Liga de Quito, según lo indicó él mismo. A esta cita asistió únicamente Esteban Paz, representando a la comisión especial de fútbol de los albos, y tuvo la oportunidad de dialogar con los exlíderes del club.

“Lamentablemente, no hubo reunión. Esteban Paz llegó puntualmente, dialogamos entre varios presidentes cerca de dos horas con él, sin embargo, José Cueva, gran expresidente, nos mencionó que no llegaría a la cita Isaac Álvarez”, precisó Ávila, uno de los promotores de esta iniciativa que buscaba encontrar acuerdos entre ambas partes.

El antiguo mandatario resaltó que “vimos que Esteban está abierto a dialogar, también notamos que no hay un conflicto personal con Isaac, hay diferencias, sí, pero nada que no se pueda corregir”. Ávila cree que una aceptación por parte de Álvarez para encontrarse con los expresidentes podría conducir a una futura reunión con Paz, en la cual se esperaría alcanzar acuerdos favorables para el ‘Rey de Copa del Ecuador’.

El futuro de Luis Zubeldía y Colo Colo

En medio de este contexto, con su atención dirigida desde el sur hacia el norte, Colo Colo muestra un fuerte interés en Zubeldía. Aunque las negociaciones no han avanzado, existe un optimismo, debido a las complicaciones internas que sigue enfrentando Liga de Quito.

En esa línea, Daniel Morón, director deportivo del cuadro chileno, sigue esforzándose por conseguir a Zubeldía. De acuerdo con ADN Deportes, la directiva del club estaría dispuesta a ofrecer al argentino un monto de 1,8 millones de dólares para su comando técnico, superando los 1,2 millones que recibía anteriormente Gustavo Quinteros, exentrenador ‘colocolino’.

Luis Zubeldía, campeón 2023 en la Liga Pro y Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)





¿Paolo Guerrero renovará con Liga de Quito?

Paolo Guerrero ha mencionado que su vínculo contractual con Liga de Quito llegó a su fin en diciembre y no está seguro sobre su próximo destino, aunque siente un profundo afecto por los ‘Albos’, tanto por sus compañeros, seguidores y ambiente que lo rodea. La renovación del peruano por LDU solo se concretará si es que Luis Zubeldía continúa, tal y como lo afirmó el ‘Depredador’.

“Mi contrato venció en diciembre, lo que pase en 2024 no lo sé. Me encantaría (continuar en LDU) por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno. (...) Fue un placer trabajar con el ‘profe’ Zubeldía. Si se queda, pedirá que se quede todo el grupo. Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores”, manifestó Guerrero en cuanto a su situación actual.

Del mismo modo, el atacante dejó en claro que respecto a su futuro equipo, está delegando toda la responsabilidad a su agente, por lo que no puede mencionar una liga en particular. "Demostrando mi calidad y mi juego, tendré continuidad en cualquier equipo. (...) Por el momento, todo se lo dejo a mi representante. No puedo hablar de una liga en específico. Me encantaría quedarme en Liga por el trato que he recibido", indicó el integrante de la Selección Peruana.





