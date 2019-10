Imposible para Ter Stegen: el golazo de Alario ante Alemania y la esperanza de Argentina [VIDEO]

Lucas Alario ha demostrado este miércoles en el amistoso entre Alemania vs Argentina que es un delantero con mucho potencial en la escuadra que dirige Lionel Scaloni. Y es que el 'Flaco' ha marcado un verdadero golazo en el Signal Iduna Park de Dortmund tras asistencia de Marcos Acuña.



El delantero del Bayer Leverkusen apareció a los 66 minutos de juego y con el marcador 2-0 para, con un cabezazo, poner el gol del descuento y esperanza de la Albiceleste para igualar el partido tras los tantos de Gnabry y Havertz.

Lucas Alario puso el descuento (2-1) entre Argentina vs Alemania con un perfecto cabezazo tras asistencia de Acuña.

Serge Gnabry y Kai Havertz anotaron los dos goles con lo que Alemania se adelantó ante Argentina en el Signal Iduna Park.



A sus 24 años, el jugador del Bayern Munich y del 'Mannschaft' está teniendo el mejor arranque de temporada de su carrera. Ahora, bajo las órdenes de Löw, el extremo anotó con la selección de su país nada más y nada menos que ante la Argentina de Lionel Scaloni, quien presenta algunas bajas importantes para este amistoso.



Corrían apenas 15 minutos de juego y un ingreso por la derecha de Kimmich encontró a Gnabry solo por el centro del área. Sin embargo, el alemán no pudo añadirla en primera, pero el rebote (tras inconvenientes en defensa) le quedó servida para añadirla a la portería de Marchesin.



A los 22 minutos de juego, Marcos Rojo intentó salir jugando desde su campo, pero la presión alemana lo obligó a equivocarse. Los alemanes recuperaron y de inmediato el contragolpe fue fulminante.



Serge Gnabry recibió en la derecha y tras ver solo en el área a Havertz, le colocó un balón preciso para anotar el 2-0 transitorio. La ´Albiceleste' no tiene reacción y parece que no la pasará nada bien.

