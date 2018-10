Lo mató y genera polémica entre dos grandes figuras en la historia de Argentina. Si alguien tenía que defender a Lionel Messi, debía ser alguien que alcanzó la gloria como Diego Maradona. En una entrevista en México, el ‘Diego’ había criticado sin piedad al delantero del Barcelona, a lo que Mario Alberto Kempes salió a defenderlo en el programa que colabora como columnista en ESPN. Hay quienes apoyan al ‘Matador’; hay quienes que no.



“Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta y a él siempre le respetó en su época como jugador”, indicó el ex jugador de la Selección Argentina, con respecto a la forma de actuar de Maradona. Como se recuerda, el ‘Diego’ también dirigió a Messi en su época de seleccionador, por lo que hay también una falta de respeto sobre él.



"A él nadie le dijo nada por perder la final del Mundial del 90", agregó ‘El Matador’. Kempes se diferenció de Maradona y no dudó en afirmar que "Messi es el mejor jugador del mundo" y que "hay que agradecer que sea argentino".



"El tiempo de Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas", dijo de manera tajante Finalmente, el ex delantero, campeón del mundo en 1978, consideró que "a veces hay que callarse la boca y disfrutar de lo que tenemos. En el fútbol se gana y se pierde".