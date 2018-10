Primeros minutos del partido y ya ‘facturan’ a Neymar en el Argentina vs. Brasil. En el partido en Arabia Saudita, el delantero brasileño recibió una falta de Leandro Paredes. El volante argentino no recibió tarjeta amarilla y eso molestó mucho al atacante del ‘Scratch’. ‘Ney’ se llenó de dolor, el delantero se fue a un lado del campo para atenderse.



Neymar , como se sabe, mueve las manijas del Brasil de Tité. El atacante es clave en su esquema, tal como se vio en el Mundial de Rusia 2018. Y no va a ser diferente en un partido amistoso frente a la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Así están las cosas.



Argentina arrancó el amistoso con: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, Battaglia, Lo Celso; Dybala; Icardi, Correa. Mientras que el 'Scratch' presentó esta a Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho; Neymar, Firmino y Gabriel Jesus en su alineación.



Recordemos que el último Argentina vs Brasil favoreció a la Albiceleste el 9 de junio de 2017. En aquel partido, también un amistoso, si jugó Lionel Messi y los gauchos se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Gabriel Mercado.