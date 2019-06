Argentina vs. Colombia: canales y horarios de transmisión por Copa América 2019 | TV Pública DirecTV

Ver Argentina vs. Colombia EN VIVO canales y horarios del partido ONLINE y EN DIRECTO vía TV Pública DirecTV: consulta aquí la programación Stream Caracol RCN América TyC Sports DAZN hoy por la fecha 1 del Grupo B de la Copa América 2019. Aquí no te pierdas la transmisión completa e incidencias desde las 5:00 p.m. hora peruana y colombiana (Argentina a las 7:00 p.m.)



El experimentado entrenador Carlos Queiroz no quiso dar ventajas y se negó a adelantar la formación inicial de la selección colombiana de fútbol para su debut en la Copa América ante Argentina, pero se mostró confiado en lo que pueda hacer su equipo tras un trabajo "corto pero intenso" en Brasil.



Lionel Messi y James Rodríguez, cara a cara, en un partidazo de dos potencias sudamericanas, que buscarán empezar con buen pie el torneo. Imperdible. La última victoria de Colombia ante la Selección de Argentina data del 20 de noviembre de 2007, cuando los dirigidos por Jorge Luis Pinto lograron reponerse de un 0-1 adverso tras la gran anotación de Messi al minuto 36’ y remontaron 2-1 con goles de Rubén Darío Bustos y Dayro Moreno.



Argentina vs. Colombia: horarios en el mundo

- Perú 5:00 p.m.

- Ecuador 5:00 p.m.

- Colombia 5:00 p.m.

- México 5:00 p.m.

- Bolivia 6:00 p.m.

- Paraguay 6:00 p.m.

- Chile 6:00 p.m.

- Venezuela 6:00 p.m.

- Argentina 7:00 p.m.

- Uruguay 7:00 p.m.

- Brasil 8:00 p.m.

Argentina y Colombia EN VIVO: fecha y horarios hoy por Copa América 2019. (Foto: Difusión) Argentina y Colombia EN VIVO: fecha y horarios hoy por Copa América 2019. (Foto: Difusión)

Argentina llega a ese partido tras vencer por goleada a la selección de Nicaragua por 5-1, en donde Lionel Messi se lució y metió un gran doblete en los minutos 37 y 38. Después, le tocó el turno a Lautaro Martínez quien hizo lo propio a los minutos 63 y 74, y finalmente Roberto Pereyra cerró el encuentro a los 81 del segundo tiempo.



Mientras tanto, su similar de Colombia también llega bien parada pues derrotó a Perú, también por 3-0, jugando de visita. Mateus Uribe abrió el marcado a los 32 minutos y volvió a anotar a los 65. Luego, Duván Zapata puso el 3-0 a los 94 minutos.



La Copa América Brasil 2019 contará con 10 países miembros de la Conmebol (Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela), y con dos países invitados: uno integra la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Japón, y el otro será el anfitrión del próximo mundial, Qatar.

Canales en donde transmitirán los partidos de la Copa América 2019

- Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

- Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

- Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

- Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

- Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

- Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

- Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

- Perú: América Televisión, DirecTV Sports

- Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

- Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

- Costa Rica: Teletica

- El Salvador: Canal 4

- México: Televisa, TV Azteca, TD

- Estados Unidos: Telemundo

Argentina vs. Colombia: alineaciones probables:

Argentina : Armani, Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico, Rodríguez, Paredes, Lo Celso, Messi, Suárez y Agüero.



Colombia: Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tesillo, Cuadrado, Cuéllar, Uribe, Rodríguez, Muriel y Falcao.

► ¡Por la gloria! Sigue la Inauguración de la Copa América 2019 desde Sao Paulo, Brasil | vía DirecTV



► El emotivo mensaje de Casemiro a tan solo horas del Brasil vs. Bolivia por la Copa América 2019



► ¡Todo listo! Las alineaciones de Brasil vs. Bolivia para el debut en Copa América



► Sigue la Inauguración de la Copa América 2019: minuto a minuto de la ceremonia por AméricaTV y DIRECTV