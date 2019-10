¡El tío Lucas! Alario marcó así el 1-0 en el Argentina vs. Ecuador en España [VIDEO]

Centro de Marcos Acuña, cabezazo de Lucas Alario y a recoger la pelota del fondo de la red. A los 19 minutos del Argentina vs. Ecuador , el delantero de Bayer Leverkusen puso el 1-0 para el partido amistoso entre ambas selecciones. El ex River Plate se está ganando a pulso un lugar en el ataque para próximas convocatorias en la Selección. Lo hace a base de goles.



Primero había sido en Dortmund contra Alemania y ahora lo hace contra Ecuador. Alario no tiene los pergaminos de otros delanteros de la ‘Albiceleste’, pero sí hace valer su llamado para que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta. En el área sí que pesa este atacante.



Las selecciones de Argentina y Ecuador se ven las caras en un duelo más de preparación con miras al inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.



El combinado de Lionel Scaloni afrontaba el encuentro sin su gran referente, Lionel Messi, sancionado, y con un equipo muy renovado que llega reforzado en su autoestima tras igualar ante Alemania (2-2), mientras que un rejuvenecido Ecuador deseaba prolongar su buena línea de resultados en el último encuentro de su seleccionador interino, el argentino Jorge Célico. No fue así.





El gol de Lucas Alario para el Argentina-Ecuador en Elche. (Video: YouTube)

