Argentina vs España se enfrentan este martes en un partido amistoso de la fecha FIFA en el Wanda Metropolitano. El duelo está programado para la 1:00 pm. (hora peruana y 3:00 pm. en Argentina) y será transmitido a través de TyC Sports, canal disponible en Perú a través de los operadores de cable DirecTV y Claro TV.



Argentina llega a este partido tras un gran triunfo ante Italia por 2-0 el último viernes. El partido le servirá al equipo de Sampaoli para afinar detalles de cara al Mundial Rusia 2018 en el que comparte grupo con Croacia, Islandia y Nigeria.



El problema para la selección de Argentina es que no tiene asegurada la presencia de Lionel Messi ante España en el Wanda Metropolitano. Y es que es el mejor jugador del mundo arrastra molestias físicas, las mismas que no lo dejaron jugar ante Italia en el estadio del Manchester City.

País Hora Canal Perú 13:00 TyC Sports Argentina 15:00 TyC Sports México 12:00 Sky Sports Colombia 13:00 - Chile 15:00 FOX Sports Bolivia 13:00 - España 19:00 Telecinco

España, por su parte, llega al partido amistoso contra Argentina tras un empate 1-1 ante Alemania. Al igual que la Albiceleste, el campeón de Sudáfrica tendrá una baja de peso: David Silva. El volante del City fue desconvocado alegando que tiene problemas personales. De esa forma, la concentración quedó con 23 futbolistas.



Lopetegui realizará algún cambio en un equipo titular que seguirá manteniendo la misma base. En la zona ofensiva de España es donde llegarán más modificaciones y variantes que ensayará cuando vuelva a juntar al grupo. De momento tendrán libre hasta el domingo a las 13:30 horas que deben regresar a la residencia de La Ciudad del Fútbol.