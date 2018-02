No cuelga los guantes. El seleccionador interino de Italia, Luigi Di Biagio, aseguró que ha propuesto al portero Gianluigi Buffon seguir representando a la selección de Italia y que es probable que el capitán "azzurro" participe en los amistosos del próximo marzo.



En una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro), Di Biagio explicó que propuso a Buffon seguir "dos o tres partidos más" con la selección italiana, que se medirá con Argentina e Inglaterra el 23 y el 27 marzo, respectivamente.



Todo apuntaba a que Buffon acabara su carrera con los "azzurri" tras la eliminación sufrida en noviembre contra Suecia en la repesca para acceder al Mundial de Rusia 2018 , aunque el veterano italiano, de 40 años, podría seguir el consejo de Di Biagio.



"Hablé con Buffon para entender si quería seguir. Para mí no es correcto que su último partido sea el de Suecia. Le he propuesto volver para uno, dos o tres partidos más. Probablemente estará con nosotros en marzo", anunció el seleccionador interino italiano.



"Queremos relanzar al equipo con entusiasmo", prosiguió Di Biagio, alegando que también el veterano Giorgio Chiellini seguirá vistiendo la camiseta "azzurra".



En la rueda de prensa, el técnico informó además de que habló con Andrea Barzagli y Daniele De Rossi, aunque ellos ya tomaron la decisión definitiva de dejar a la selección transalpina.



El estreno de Di Biagio en el banquillo de la selección italiana será el 23 de marzo en el estadio Old Trafford de Manchester (Reino Unido) mientras que su segundo partido, contra Inglaterra, se disputará en el estadio Wembley de Londres (Reino Unido), el 27 del mismo mes.



Fuente: Efe