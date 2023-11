Argentina vs. Japón se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 14 de noviembre, por la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-17. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jalak Harupat y arrancará desde las 7:00 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DirecTV Sports, DTVGO, TyC Sports y TV Pública para toda América Latina. Conoce todos los detalles de este partidazo por Depor.

Luego de una dura derrota en su debut ante Senegal, la ‘Albiceleste’ volverás a la acción para intentar abandonar el fondo de la tabla del Grupo D, el cual comparte con Polonia. Por ello, será necesario que sumen de a tres en este nuevo compromiso y así poder llegar con chances para clasificar a la siguiente etapa del certamen mundialista.

Los dirigidos por Diego Placente no tienen margen de error en el torneo si es que pretenden avanzar a la próxima instancia. Y es que una nueva caída puede decretar su pronta eliminación y quedarán sin chaces de lograr el tan ansiado objetivo.

Con Claudio Echeverri como su principal figura, el seleccionado argentino intentará derrotar la dificultad de vencer a un combinado que ganó en su primer encuentro y que también apunta a superar su mejor posición: quinto lugar en el Mundial de México 2011.

En caso de que Argentina se haga con la victoria, seguirá en carrera para obtener uno de los boletos a los octavos de final, o en el peor de los casos, intentar quedar entre los tres primeros mejores terceros. Si pierde, en la última fecha definirá ante un complicado Polonia su futuro en el certamen mundialista.

¿En qué canales ver Argentina vs. Japón por Mundial Sub-17?

El encuentro entre Argentina vs. Japón, programada para el martes 14 de noviembre en el Estadio Jalak Harupat, será transmitida por la señal exclusiva de Teleamazonas. También se podrá ver en los canales DIRECTV, DTVGO, TV Pública y TyC Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Japón?

Este partido entre Argentina vs. Japón está programado para el martes 14 de noviembre desde las 7:00 a.m., según el horario peruano, tanto como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 a.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 a.m., en México a las 6:00 a.m., mientras que en España a la 1:00 a.m.

Argentina vs. Japón: probables alineaciones

Argentina: Jeremias Florentín o Froilán Díaz; Dylan Gorosito, Ulises Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Kevin Gutiérrez, Mariano Geréz, Valentino Acuña; Santiago López, Agustín Ruberto y Claudio Echeverri.

Japón: Wataru Goto; Haruto Matsumoto, Keita Kosugi, Kaito Tsuchiya, Kotaro Honda, Shuto Nagano; Yotaro Nakajima, Yumeki Yoshinaga; Gaku Nawata, Homare Tokuda y Alen Inoue.





