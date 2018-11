El delantero del Inter de Milán italiano Mauro Icardi destacó la renovación en la plantilla de la selección de Argentina luego del Mundial de Rusia, en la antesala de los dos partidos amistosos ante México como local.



"Somos todos nuevos. Seguramente el aire cambió un poco. Somos todos chicos jóvenes que estamos empezando esta aventura y estamos muy contentos y orgullosos de representar a nuestro país", señaló el delantero luego de la práctica vespertina en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza.



"Esperemos que se den buenos partidos porque de acá a la Copa América solo queda la convocatoria de marzo. Nos sirven para seguir con lo que venimos haciendo. Todavía no se me dio el gol, pero estoy muy tranquilo porque estamos creando algo muy lindo. Todos los chicos están poniendo todo el esfuerzo para llegar a la Copa América de la mejor manera", añadió.



"Intento hacer lo mejor posible. En mi club soy capitán y goleador, pero la base de todo esto es un equipo. Estoy muy tranquilo, en el Inter este año me pasó lo mismo", aclaró el delantero.



Con respecto al seleccionador interino, Lionel Scaloni, Icardi expresó: "Es un técnico que, por más que lleve estos pocos partidos con nosotros, le pone mucho trabajo y mucho entusiasmo, y se merece esta oportunidad que le dieron. Quién sabe si de acá a marzo y a la Copa América pueda seguir".



Esta tarde, en un nuevo ensayo previo al primer duelo ante los aztecas, el cuerpo técnico liderado por Scaloni ensayó con un probable once titular integrado por Agustín Marchesín o Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Mauro Icardi.



La ' Albiceleste' partirá este jueves rumbo a Córdoba para enfrentar a México el viernes en el estadio Mario Alberto Kempes.



El siguiente partido será cuatro días después en el Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. EFE