De poder a poder. La selección de Argentina de fútbol, sin sus principales figuras y dirigida interinamente por Lionel Scaloni, recibirá este viernes a la de México en el primero de los dos partidos amistosos internacionales que ambas jugarán en el país y le servirá a la 'Albiceleste' para probar jugadores sin tanta experiencia.

A las ya conocidas ausencias de históricos como Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María o Gonzalo Higuaín, que no han sido convocados desde el Mundial de Rusia 2018, hay que sumarles otras por lesión.

Además, por pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no fueron convocados jugadores de Boca Juniors y River Plate, que se enfrentarán el próximo sábado 24 de noviembre en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores tras el empate 2-2 de la ida el domingo pasado.



México también tendrá una baja sensible: Hirving Lozano, quien estará ausente por lesión. El equipo, también dirigido de forma interina por Ricardo Ferretti, viene de caer de local ante Chile en la fecha FIFA anterior e intentará levantar la moral ante los sudamericanos.



El 'Tri' suma asimismo siete partidos sin poder derrotar a Argentina. El último triunfo fue por 0-1 en la Copa América de 2004. Los jugadores arribaron el martes al país pero no pudieron entrenarse porque no contaban con las equipaciones por complicaciones con el ómnibus que las trasladaba.



Ferretti también aprovechará estos partidos para probar jugadores porque no citó a históricos como Javier 'Chicharito' Hernández, Andrés Guardado o Héctor Herrera.