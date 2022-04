Hace unos días sorprendió a propios y extraños ver el actual estado físico de Sneijder, leyenda del fútbol neerlandés, a quien el retiro (ante Perú en 2018) no le ha sentado bien. Sin embargo, pasa todo lo contrario con otro de los ídolos de la ‘Naranja Mecánica’ de los últimos tiempos, Arjen Robben. El exfutbolista del Real Madrid o Bayern Munich, que se retiró la temporada pasada del fútbol de élite, acaba de completar su primera maratón y a buen ritmo.

El exjugador de ya 38 años de edad, completó el pasado domingo el Maratón de Rotterdam en un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 40 segundos, a un ritmo de 4:35/km. Y aunque más allá de la marca que registró, llamó la atención que Robben complete los 42 kilómetros, sobre todo por las innumerables lesiones de rodilla que sufrió a lo largo de su carrera. Aunque claro, se tratan de deportes y exigencias distintas.

Según cuenta en un reportaje a nuestros compañeros de ‘Runner’s World’ en Países Bajos, a pesar de las numerosas lesiones y operaciones de menisco y cruzado que sufrió durante su carrera, Robben mantiene el tono físico de cuando era futbolista.

(Foto: Getty Images)

El exfutbolista de PSV, Chelsea, Real Madrid o Bayern de Munich, y subcampeón mundial en Sudáfrica 2010, se preparó para este desafió junto a Erben Wennemars, expatinador de velocidad sobre hielo con dos medallas olímpicas en Turín 2006.

Pese a que llegó exhausto a la meta, el neerlandés atendió a la prensa local, ávida de conocer sus primeras impresiones.

“Algunos dirían que eres un idiota, pero me gusta mantenerme en forma y tener un desafío. No es divertido, realmente no fue divertido. Lo logré (terminar), pero eso es todo lo que se dice. A menudo profundizaba y tenía que luchar con suficiente frecuencia, pero esto también era realmente pelear”, dijo el ex Groningen, club donde se retiró hace unos meses.

No es la primera vez que Robben tiene uno de estos desafíos, pues ya en marzo nada más participó en el Medio Maratón de Haren con un registro de 1:20:37, a 3:49/km.





