El 2024 de Pedro Aquino estuvo marcado por una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de los terrenos durante casi todo el año. El volante de Santos Laguna se perdió la Copa América de Estados Unidos y tampoco pudo estar con la Selección Peruana en las fechas doble de septiembre y octubre por Eliminatorias. El técnico de la ‘Bicolor’, el uruguayo Jorge Fossati, no tuvo -hasta el momento- la oportunidad de contar con el futbolista durante su proceso, pero esto podría cambiar para la siguiente convocatoria de noviembre, cuando el combinado nacional enfrente a Chile y Argentina por el torneo clasificatorio al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Tras una cirugía y un proceso de recuperación que duró poco más de seis meses, Pedro Aquino volvió a tener minutos el pasado 15 de septiembre, cuando Santos Laguna recibió a Monterrey por Liga MX. El peruano ingresó en la segunda mitad y, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo por 0-2, fue importante que pueda sumar tiempo de juego para regresar a su mejor nivel. Si bien ante los ‘Rayados’ se mostró aún falto de ritmo, esto fue el punto de quiebre para que el ex Sporting Cristal pueda ser considerado nuevamente por la Selección Peruana: se pudo conocer que desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) enviaron una carta de reserva por el jugador con miras a los últimos partidos contra Uruguay y Brasil, aunque no llegó a ser citado.

Luego de haber sumado minutos, Aquino se quedó en el banco de los suplentes durante los tres partidos siguientes y salió como titular Santos Laguna el último 20 de octubre frente al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, disputando 81 minutos en este encuentro. Depor se contactó con el periodista mexicano Cristian Padilla, quien nos brindó más detalles sobre su participación en este encuentro. “Fue titular debido a que Santos (Laguna) tiene muchas bajas por lesión y decidieron meterlo. También porque era un partido muy duro y había que poner jugadores de experiencia. No puedo asegurar que ya esté listo, pero siento que todavía no está al 100 %”, explicó.

“Obviamente todavía no está al nivel que le conocemos, sabiendo que es un jugador de Selección, que tiene mucha experiencia y le pone pausa y seguridad al mediocampo. Según lo que vi, está a un 60 o 70 por ciento del nivel que le conocemos en el fútbol mexicano. Conforme vaya jugando irá tomando más confianza. Es normal en un jugador que viene de una cirugía en la rodilla”, agregó el corresponsal de TVC Deportes.

Además, este diario también se comunicó con el periodista Humberto Vásquez, quien comentó sobre la actuación del peruano. “Hizo notar su experiencia en el mediocampo, pero en lo físico le costó, no llegaba a algunos balones y fue condicionado con una amarilla en el primer tiempo. Pero si el técnico lo puso de titular es porque ya le da para estar, pero todavía está fuera de ritmo. Se le nota que no trae el timing y que no llega a algunas coberturas, pero eso se le va a dar con el paso de los partidos que restan”, expresó.

Aquino y sus opciones de llegar a noviembre

Para nadie es un secreto que, desde su debut en la Selección Peruana en 2016, Pedro Aquino se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la Bicolor. El volante siempre rindió con el combinado nacional cada vez que tuvo la oportunidad de jugar y su ausencia se hace notar en este proceso de Jorge Fossati. Por esta razón, ante el complicado panorama que vive el equipo en Eliminatorias, en la Videna ven con buenos ojos su recuperación para sumar un jugador de experiencia en el mediocampo con miras a los próximos partidos de noviembre frente a Chile, el viernes 15 en Lima, y Argentina, el martes 19 en Buenos Aires.

A poco menos de un mes para el reinicio del torneo clasificatorio al Mundial de 2026, Aquino volvió a ser titular este martes 22 de octubre en el empate 1-1 frente a Pachuca (jugó 66 minutos) y tendrá la oportunidad de jugar hasta cuatro partidos más para ponerse a punto, con el objetivo ser considerado en la lista de convocados de Fossati. Ante esta posibilidad de seguir sumando minutos para recuperar su mejor versión, el periodista Cristian Padilla señaló que “tendría que jugar los partidos que restan, aunque a lo mejor veo difícil que sea titular en todos por el tema que recién se ha recuperado. Por lo pronto, difícilmente Pedro (Aquino) pueda llegar a su mejor nivel con lo que resta del torneo, pero es importante que pueda ir sumando minutos para la Selección (Peruana)”.

Por su parte, Vásquez indicó que hay que tener tranquilidad con la vuelta del futbolista para que pueda dejar atrás los problemas físicos que tuvo en el último tiempo. “No hay duda de las características y capacidad de Pedro (Aquino) en el mediocampo, pero hay que tenerle un poquito de paciencia porque viene de una lesión larga. Él es un hombre de experiencia y puede aportar mucho a un plantel joven como el que tiene Santos Laguna”, afirmó el periodista de El Siglo de Torreón.

Próximos partidos de Pedro Aquino con Santos Laguna

FECHA PARTIDO TORNEO 25/10/2024 Santos vs. Mazatlán Liga MX - Apertura 2/11/2024 Cruz Azul vs. Santos Liga MX - Apertura 5/11/2024 Santos vs. Guadalajara Liga MX - Apertura 8/11/2024 Querétaro vs. Santos Liga MX - Apertura

¿Qué esperan de Pedro Aquino en Santos Laguna?

La lesión de Pedro Aquino a inicios de año fue un baldazo de agua fría para el equipo de Torreón, ya que el volante era uno de los llamados a ser la columna vertebral del equipo. Tras su recuperación, en Santos Laguna esperan que pueda mantenerse en el equipo. “Es uno de los jugadores que la afición espera que se quede y tenga continuidad. La afición ha tenido incertidumbre con él por el tema de las lesiones. Culpan mucho al club de haberlo traído a pesar de tener problemas de lesión, pero la gente espera que se haga valer la inversión que se hizo por su recuperación. Es joven, tiene 29 años y todavía tiene dos o tres años de buen nivel en el equipo”, dijo Padilla a Depor.

“Es uno de los jugadores que debería quedarse. Me parece que se hizo una buena elección en traerlo. Santos carece de jugadores de experiencia y de ese corte. Se espera que se pueda quedar, nos gustaría tenerlo en buen nivel. El club tiene muchos jóvenes y le ha apostado mucho a la cantera, pero necesitan estar bien respaldado por gente de experiencia y Pedro Aquino es uno de ellos. Además, es conocido por el técnico, quien lo dirigió en León y América. Lo conoce perfectamente”, añadió.

Es preciso señalar que, en su llegada al Santos Laguna, Pedro Aquino disputó 14 partidos durante el Apertura 2023. Para el Clausura 2024, el volante peruano venía teniendo continuidad con el cuadro mexicano, disputando las 10 primeras fechas del campeonato, pero sufrió la lesión en la rodilla frente a Querétaro el 1 de marzo, que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Una vez recuperado, la ‘Roca’ buscará regresar a su mejor nivel y así poder vestir nuevamente la camiseta de la Selección Peruana.

