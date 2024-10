Las noches en el Estadio Alejandro Villanueva han visto a Jean Deza brillar y caer. Antes, sus gambetas provocaban aplausos de los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, todo eso quedó atrás. El martes 22 de octubre, Deza regresó a Matute, esta vez defendiendo la camiseta de Sport Huancayo, y el recibimiento estuvo lejos de ser amistoso. Cada vez que tocaba el balón, los abucheos resonaban en las cuatro tribunas de la ‘Caldera’, y los insultos no faltaron. La hinchada blanquiazul no olvida su polémica salida en 2020, marcada por acusaciones de indisciplina. Sin embargo, el ‘Ratón’ dejó en claro que no guarda rencor hacia los hinchas ni hacia el escudo íntimo, aunque sí dirigió duras críticas al Fondo Blanquiazul, con quienes mantiene un conflicto abierto desde su partida.

A pesar de la hostilidad de la afición, Deza se mostró firme en sus declaraciones tras el partido, asegurando que los insultos lo motivan más a jugar mejor. “Yo siempre lo he dicho, y no lo digo por agrandado. Quiero que lo tomen de la mejor manera: a mí me gusta que me insulten, que me griten, más me motivan, más me gusta ir para adelante y creo que soy uno de los jugadores que no se achica. Gracias a Dios, mi característica creo que siempre es positiva”, afirmó Deza en zona mixta.

Jean Deza aprovechó la oportunidad para aclarar su posición frente a los hinchas de Alianza Lima y el escudo del club. Insistió en que no guarda ningún resentimiento hacia los aficionados ni la institución, pero sí señaló directamente al Fondo Blanquiazul como el responsable de los problemas que enfrentó durante su tiempo en el club.

“Lo que la gente me grita, yo lo entiendo, porque la verdad, cuando veo una entrevista, siempre lo interpretan mal. Yo lo voy a repetir y siempre lo voy a repetir: yo no tengo nada contra el hincha ni con el escudo de Alianza. Yo sí tengo algo guardado con el Fondo Blanquiazul, pero no con la gente”, explicó Deza, tratando de desmarcarse de cualquier conflicto con la ‘12′.

“Le tengo rencor al Fondo Blanquiazul”

Deza no se guardó nada al hablar sobre el Fondo Blanquiazul, la entidad que gestiona los recursos económicos de Alianza Lima. Según el jugador, los directivos del Fondo intentaron “desaparecerlo” del fútbol después de su salida en 2020, algo que generó en él un profundo resentimiento.

“Yo lo dije en una entrevista: el Fondo Blanquiazul a mí me quiso desaparecer, hay que ser realistas. Me llegaron muchas cosas a mi oído de que me querían desaparecer del fútbol, entonces un rencor contra ellos sí tengo, porque ya me habían despedido de Alianza. No sé por qué más querían seguir hundiéndome, explicó Deza con visible frustración.