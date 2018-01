Se ha lucido con un golazo de rabona. Los fanáticos han delirado en redes sociales y muchos se preguntan si habrá futbolistas con la misma clase para marcar como lo ha hecho Arturo Vidal. Sí, puede que no haya arquero, pero la dificultad, desde el lugar y por cómo viene la pelota, ha hecho que el video subido a su cuenta de Instagram tenga más de 300 mil reproducciones. Simplemente el ‘Rey’ Arturo o uno de los mejores del mundo en su posición.



En el video subido a las redes sociales puede observarse cómo le llega un pase al volante chileno y este decide usar su pierna menos la hábil (la zurda) para definir para un golazo. Ya hay en los comentarios hay desde elogios hasta quienes le recordaron la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018 , pero todo eso queda en el pasado. Un lujo de definición.



Vidal ha dejado de ser titular indiscutible en el Bayern Munich. No obstante, quedando aún media temporada, el volante chileno espera recuperar su lugar en el once de Heynckes. El talento le sobra, el recorrido lo tiene y mucho más. Con 30 años, falta mucho para seguir viendo el nivel del ‘Rey’ Arturo en el fútbol de Europa.



🤴🏽🤴🏽🤴🏽🤴🏽😉😉🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 Una publicación compartida de Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) el Ene 15, 2018 at 6:12 PST