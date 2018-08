Atlético Nacional y Patriotas EN VIVO, EN DIRECTO y TV ONLINE se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot de Medellín este miércoles por los octavos de final de la Copa Águila 2018. No te lo pierdas. El encuentro LIVE HD entre ambos conjuntos colombianos arrancará desde las 7:30 p.m. (hora peruana y local) para toda América Latina.



El minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias te las ofrecerá Depor.com. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Atlético Nacional y Patriotas.



PAÍS HORA Perú 7:30 p.m. México 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Chile 9:30 p.m. Argentina 9:30 p.m.

El equipo verdolaga afronta este duelo en un momento difícil, por su andadura en la Liga Águila: marcha en la casilla undécima con 4 puntos, lejos de los primeros lugares, tras 4 fechas jugadas.

Además, Atlético Nacional sufrió una dolorosa derrota la semana pasada en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en casa del Atlético Tucumán de Argentina (2-0).

La Copa Águila Colombia otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, como 'Colombia 4'.

Patriotas Boyacá tampoco anda bien en la liga doméstica. En lo que va del Clausura, este equipo no ha podido sumar victoria alguna (3 empates y una derrota). Deambula por el puesto 15 y la Copa Águila es su oportunidad de llegar a una copa internacional.

Por cierto, hace dos semanas, estos clubes se enfrentaron por la segunda fecha de la Liga Águila, en Medellín, y quedaron empatados sin goles.

Este torneo, en el que participan los clubes de Primera y Segunda de Colombia, tuvo un paréntesis por el Mundial Rusia 2018 y así quedó programada la fase de ida de los octavos de final:

15 de agosto



7:00 p.m.: Jaguares vs. Bucaramanga

7:30 p.m.: América vs. Leones

7:30 p.m.: Junior vs. Quindío

7:30 p.m.: Nacional vs. Patriotas



16 de agosto



7:00 p.m.: Santa Fe vs. Envigado

7:30 p.m.: Medellín vs. Once Caldas

8:00 p.m.: Deportivo Cali vs. Equidad



22 de agosto



7:30 p.m.: Millonarios vs. Boyacá Chicó