En todo el mundo diversas cadenas internacionales se encargaron de televisar la ceremonia del Balón de Oro y quien también gozó de los derechos de transmisión fue el popular ’streamer’ Ibai Llanos, que mediante su canal de Twitch pudo llevar todas las incidencias del evento a sus seguidores. Incluso conversó con más de una figura del fútbol como Karim Benzema o Florentino Pérez.

Durante un enlace en vivo con un reportero, el youtuber y presentador de deportes electrónicos imaginó que se comunicaría en directo con Ronaldo; sin embargo, quien realmente estaba al otro lado de la pantalla era el presidente del Real Madrid. Algo avergonzado, Ibai solo atinó a decir “¿cómo que me quiere saludar? No, no, era Ronaldo, Víctor. No, el presidente no, era Ronaldo”.

Si bien el enlace tenía algunas fallas de origen, el encargado de establecer a conexión reveló lo que había dicho Florentino. “¡No has ido todavía al nuevo Bernabéu! ¡Si es que eres un madridista de palo! Te lo acaba de decir Florentino”, comentó entre risas.





Karim Benzema fue el gran protagonista de la jornada al ser declarado ganador del Balón de Oro 2022, que entrega la prestigiosa revista France Football. El delantero francés tuvo una pletórica temporada en la que se alzó tanto con la UEFA Champions League como con LaLiga Santander española, además de haber anotado 42 goles en 44 partidos, siendo también el máximo artillero de la Copa de Europa.

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, manifestó el galo al momento de recibir su premio.

“No hay edad, cada día más jugadores tras la treintena muestran ganas de mejorar. Me entreno más que los otros y eso me ha permitido que tras los 30 me ha permitido mantenerme, siempre con el sueño tras la cabeza, lo que me ha permitido mejorar”, agregó ante las cámaras de la prensa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





No es fácil elaborar una lista con los mejores goles de la historia de los Mundiales. En este video recordarás los goles que iniciaron desde la mitad de la cancha.