Desde su gran actuación en el Mundial Qatar 2022, donde fue parte importante en el título conseguido por la Selección Argentina, Emiliano Martínez se convirtió en un ícono para muchos e incluso llegaron a colocarlo como uno de los mejores porteros en la historia de la ‘Albiceleste’. En ese sentido, no sorprende su presencia en la gala del Balón de Oro 2023, donde está nominado al Trofeo Yashin que entrega la revista France Football al mejor guardameta del mundo en la actualidad.

Así pues, durante la transmisión de Ibai Llanos a través de su canal de Twich, el campeón del conversó sobre diversos temas e incluso se atrevió a lanzar una promesa si se lleva el galardón: jugar la Kings League, novedoso torneo organizado por el streamer español y Gerard Piqué, donde combinan el fútbol con algunas reglas inventadas por ellos y que cogió muchísima popularidad a lo largo de los últimos meses.

“Si llego a ganar el premio al mejor arquero, te prometo que un día voy a jugar la Kings League con vos”, manifestó el ‘Dibu’, generando múltiples interacciones en el ‘live’, además de las carcajadas de Ibai. Por supuesto, la Kings League ya tuvo en sus filas a jugadores o exjugadores de la talla de ‘Chicharito’ Hernández, Ronaldinho, Javier Saviola, Fabián Orellana, Augusto Fernández, Ricardo López, Djibril Cissé y el ‘Kun’ Agüero, quien es presidente de uno de los equipos (Kunisports).

En otro momento de la entrevista, Martínez también habló sobre todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde está hoy, siendo campeón del mundo y uno de los mejores porteros del planeta. “Fue increíble, si ves mi pasado y lo que me costó jugar en Europa. Vine con un sueño, que era ayudar a mi familia económicamente, me encontré con muchas piedras en el camino, pero siempre luchando como me enseñaron mis padres. Hoy en día estar en un evento tan importante es algo muy lindo”, sostuvo..

Asimismo, también recordó el cariño del pueblo argentino tras la consecución del Mundial Qatar 2022, pero sin antes dejar un mensaje ambicioso pensando en la Copa América del próximo año. “La gente te lo recuerda todos los días el Mundial, yo quiero disfrutar el momento, el pasado es pasado, queremos ganar una Copa América más con la Selección y vamos por eso”, agregó.

“Lo que más me gusta es ver la alegría y el llanto de los niños cuando voy a Argentina. Es lo que más me llevo. Esto es un mimo a mi carrera. Yo quiero seguir generando cosas con la Selección y el Aston Villa. En mi mente está solo eso”, puntualizó el ‘Dibu’ Martínez





