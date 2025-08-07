Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son serios candidatos a ganar el Balón de Oro 2025. (Foto: Getty Images)
Con Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como principales candidatos, este jueves 7 de agosto se conoció a los 30 nominados al Balón de Oro 2025. La ceremonia será el próximo lunes 22 de septiembre.

-Ousmane Dembelé

-Gianluigi Donnarumma

-Jude Bellingham

-Désiré Doué

-Denzel Dumfries

-Serhou Guirassy

-Erling Haaland

-Viktor Gyökeres

-Achraf Hakimi

-Harry Kane

-Khvicha Kvaratskhelia

-Robert Lewandowski

-Alexis Mac Allister

-Lautaro Martínez

-Scott McTominay

-Kylian Mbappé

-Nuno Mendes

-Joao Neves

-Pedri

-Cole Palmer

-Michael Olise

-Raphinha

-Declan Rice

-Fabian Ruiz

-Virgil Van Dijk

-Vinicius Jr.

-Mohamed Salah

-Florian Wirtz

-Vitinha

-Lamine Yamal

Noticia en desarrollo...

