Alguien tenía que decirlo. Pese a que no se llevó el galardón, Antoine Griezmann siempre se las arregla para ser protagonista. Esta vez, el francés lanzó un duro 'dardo' a los grandes ausentes de la ceremonia del Balón de Oro 2018 , Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes por segunda vez en el año no estuvieron en una ceremonia de premiación, como ocurrió en el 'The Best'.

El jugador del Atlético de Madrid quedó en el tercer lugar, por detrás de Cristiano y, desde luego, del gran vencedor Luka Modric. Tras ser consultado por el premio que se llevó el croata, Griezmann se lanzó con todo.



"Cuando me lo dijeron tuve ganas de quedarme solo, pero es un orgullo estar entre los finalistas. Estoy aquí por respeto a mis compañeros y a los demás candidatos", expresó el delantero 'colchonero'.



Además, el francés campeón del mundo en Rusia dijo que espera pronto "poder sustituir a Luka pronto y para ello cuento con mis compañeros en mi equipo y en la selección francesa. Además del Mundial, he ganado la Supercopa de Europa. No está mal", agregó.