El próximo lunes 3 de diciembre, la revista 'France Football' entregará el Balón de Oro 2018 y de acuerdo a radio 'Onda Cero' de España, todo esta listo para que el anhelado premio sea entregado al croata Luka Modric.



De acuerdo al citado medio, el volante del Real Madrid se ha impuesto en los votaciones a Cristiano Ronaldo de la Juventus y Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, quienes en el podio final quedarán en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Sorpresa ha causado no ver en el supuesto podio del Balón de Oro 2018 a Mbappé y Varane, dos jugadores que aparecían en un video en el que 'LEquipe' dejaba entrever a los tres favoritos para llevarse el premio. Finalmente, Griezmann es el único francés en el top 3.



A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo y Luka Modric hicieron lo mismo al ganar la Champions League en Kiev. Sin embargo, el papel del portugués en el Mundial 2018 no fue tan bueno como el del croata. He ahí el gran motivo por el que volante de Real Madrid se llevaría el Balón de Oro.



De confirmarse la primicia de 'Onda Cero', sería la primera vez en diez años que el ganador del Balón de Oro 2018 no sea ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Luka Modric tiene todo a su favor para romper el duopolio que formaron por una década el portugués y argentino.